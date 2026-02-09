Tiendas Waldo's reabren sus puertas en Navojoa tras visto bueno de Protección Civil

Navojoa, Sonora.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora autorizó la reapertura de las sucursales Waldo's en el municipio de Navojoa, luego de que se cumpliera con las normativas de seguridad establecidas.

Durante las primeras horas de este lunes 9 de febrero de 2026, decenas de personas se sorprendieron al observar las puertas de la tienda departamental abiertas, luego de que fueran cerradas el pasado mes de noviembre, al detectarse algunas irregularidades en materia de seguridad para los compradores y los propios trabajadores.

Sin embargo, durante la última semana, personal de Protección Civil realizó un recorrido exhaustivo para verificar las condiciones de los inmuebles, tanto la sucursal ubicada sobre la calle No Reelección en el centro de la ciudad como la ubicada sobre la calle Pesqueira y se determinó que se encuentran en óptimas condiciones para recibir a los clientes.

Cabe señalar que otros de los establecimientos que fueron cerrados por Protección Civil en el municipio de Navojoa, fueron la tienda departamental Eleczion, así como la antigua Central de Autobuses, la cual fue demolida para iniciar con una nueva construcción.

Fuente: Tribuna del Yaqui