Hermosillo, Sonora.- El Día Internacional de la Mujer o el 8M es una fecha que se conmemora cada marzo y se considera no de celebración, sino de conmemoración y exigencia y reflexión sobre la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos. En el caso de Sonora no es diferente, pues se hace lo propio.

El 8M está directamente vinculado con las movilizaciones de las trabajadoras a finales del siglo XIX y principio del XX, especialmente en Estados Unidos y Europa, donde las mujeres exigían:

Jornadas laborales justas

Derecho al voto

Mejores condiciones de trabajo

En 1975, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) oficializó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Con el paso de los años, la fecha ha cobrado gran relevancia, pues en esta fecha se reconocen los logros sociales, económicos, culturales y políticos de las mujeres, pero también se visibilizan las brechas de desigualdad y la violencia que persiste en todo el mundo.

8M: ¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer y cuál es su significado en Sonora?

La activista Myr Ramírez explicó que el Día Internacional de la Mujer es una fecha que la gente ha malinterpretado muchas veces; es típico que llega un señor y te dice "Una flor para otra flor", pero no se trata de eso. "No necesitamos que nos feliciten, no necesitamos que nos abracen. Es ponerse a pensar en qué significa que haya 11 mujeres que mueren a diario en el país por violencia de género".

Además, especialistas y organizaciones civiles coinciden en que el 8M no es una celebración, sino una conmemoración que busca mantener vigente la lucha por la igualdad sustantiva.

El 8M en Sonora

En Sonora, diferentes colectivas feministas, organizaciones civiles y ciudadanía en general suelen convocar a marchas en ciudades como Hermosillo, Ciudad Obregón y Nogales, donde miles de mujeres toman las calles para exigir un alto a la violencia feminicida y justicia para víctimas.

En la entidad, en Sonora se han registrado avances en materia de paridad de género en cargos públicos y la creación de la Secretaría de la Mujer.

