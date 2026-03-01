Alertan por nuevo frente frío a Sonora: Lluvias, vientos intensos y marcado descenso de temperaturas a partir de este día

Hermosillo, Sonora.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora emitió una alerta meteorológica ante la inminente llegada de un nuevo sistema invernal que podría dar origen a una fuerte tormenta en el noroeste del país entre el 7 y el 10 de marzo, con efectos directos en Sonora.

De acuerdo con la información basada en análisis del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno tiene un 80 por ciento de probabilidad de desarrollo y podría generar condiciones adversas durante el próximo fin de semana.

Entre los principales efectos previstos para Sonora se encuentran lluvias moderadas a muy fuertes, potencial de granizadas y tormentas eléctricas, así como rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora (km/h). Además, se anticipa un muy fuerte descenso en las temperaturas.

Actualmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantiene cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia en la entidad, con ambiente caluroso a muy caluroso durante las tardes en municipios del centro y sur, y condiciones frías a frescas durante la noche y madrugada en la zona serrana.

No obstante, estas condiciones cambiarían a partir del 7 y 8 de marzo, cuando se prevé el ingreso del nuevo sistema invernal, el cual podría provocar lluvias dispersas, rachas de viento y un descenso marcado en las temperaturas en diversas regiones del estado.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y a tomar precauciones tanto por el calor intenso durante el día como por el frío nocturno. También recomendaron evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación, mantenerse hidratados y proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.

La CEPC reiteró el llamado a prepararse con anticipación y seguir la información oficial sobre la evolución de este frente frío que podría impactar de manera significativa a Sonora en los próximos días.

