Antonio Astiazarán respalda participación de universitarios para desarrollo de tecnología para modernización de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El alcalde de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán, destacó la participación de los jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), por su ingenio en el desarrollo de tecnología y colaboración para la modernización de la ciudad.
Después de firmar un convenio de colaboración, el presidente de Hermosillo destacó la disposición del Instituto Tecnológico de Hermosillo por desarrollar planes, proyectos e ideas de mejora de la urbanización, con la aplicación del conocimiento y la tecnología de investigación.
Las ideas que surjan a partir de este convenio, como esta que platicábamos ahorita del dron, van a encontrar en nosotros no solo simpatía y empatía, sino también el apoyo del gobierno para poderlas cristalizar y hacerlas posible para que estén a disposición de la seguridad y de muchos otros componentes que son importantes para mejorar nuestra calidad de vida", agregó 'Toño' Astiazarán.
Este convenio abre una nueva etapa de vinculación entre la academia y el Gobierno Municipal, orientada a impulsar la innovación mediante una alianza estratégica que aproveche las capacidades de alumnos y docentes, creando proyectos en beneficio de la población hermosillense, como drones, sistemas de vigilancia o soluciones para la movilidad y seguridad vial.
El Gobierno Municipal reconoció el talento juvenil, cuyas ideas y proyectos continúan posicionando a Hermosillo como una ciudad que avanza con paso firme hacia la innovación y la sustentabilidad. Con esta firma de trabajo, los estudiantes de diferentes ingenierías participarán en el desarrollo de topes y semáforos inteligentes, para mejorar la situación de la ciudad.
Dato
Cinco mil estudiantes tiene el Instituto Tecnológico de Hermosillo, en sus más de 20 espacios educativos.
Fuente: Tribuna del Yaqui