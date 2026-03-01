Ciudad Obregón, Sonora.- En el marco de la tradicional cabalgata 'Con Aroma de Mujer', mujeres de distintas regiones del estado se reunieron para conmemorar 16 años de una iniciativa que nació del compromiso, la organización y la determinación femenina; mujeres como Fernanda Castelo Mendoza, Milagros Ramos Amarillas, junto a muchas mujeres más, con el acompañamiento del diputado Raúl Castelo, fundaron este importante evento.

Como cada año, se contó con la participación de la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro, quien refirió que "la cabalgata 'Con Aroma de Mujer' se ha consolidado como un espacio donde la tradición sonorense y el liderazgo de las mujeres se encuentran. Montar a caballo representa identidad y arraigo: un símbolo de cómo las mujeres han ampliado su presencia en todos los ámbitos de la vida social, cultural y comunitaria".

Cabalgata 'Con Aroma de Mujer', ejemplo de compromiso y determinación femenina: Lorenia Valles

Lorenia Valles agregó que esta celebración reconoce el esfuerzo de quienes iniciaron el proyecto hace 16 años y de todas las que, con constancia y trabajo en equipo, lo han fortalecido año con año. "La cabalgata es hoy un punto de encuentro que impulsa la sororidad, la colaboración y el orgullo de ser mujeres sonorenses", dijo.

Finalmente, Valles Sampedro mencionó que "más que un evento, la cabalgata 'Con Aroma de Mujer' es un recordatorio de que cuando las mujeres avanzan juntas, construyen comunidad, fortalecen las tradiciones y abren camino para las nuevas generaciones".

Fuente: Tribuna del Yaqui