Cajeme honra a sus deportistas tras destacada participación en olimpiada estatal; invitan a 'Caravana de Campeones'

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras su destacada participación en la olimpiada estatal llevada a cabo por la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, el municipio de Cajeme celebrará una caravana para honrar a los deportistas que participaron en dichos encuentros obteniendo grandes resultados para la localidad.

Rodrigo Minjarez, titular del Instituto del Deporte Municipal, comentó que se trata de la 'Caravana de Campeones' programada para este lunes 2 de marzo alrededor de las 16:30 horas y que dará inicio en el cruce de las calles Miguel Alemán y Rodolfo Elías Calles y realizará un recorrido que culminará en la calle 5 de febrero entre Hidalgo y Allende en la plaza Álvaro Obregón.

La Caravana de Campeones será una verdadera fiesta deportiva donde la comunidad podrá acompañar y aplaudir a jóvenes destacados en disciplinas como básquetbol, boxeo, atletismo, béisbol y más, quienes representan el orgullo de Cajeme en competencias estatales, nacionales e internacionales.

Con este evento, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar el deporte y fortalecer el orgullo cajemense.

"Asiste con tu familia y celebremos juntos a nuestras y nuestros campeones", expresó al concluir el funcionario municipal.

Fuente: Tribuna del Yaqui