Clima en Hermosillo HOY: Se espera calor de hasta 37°C este domingo 1 de marzo de 2026

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este domingo 1 de marzo de 2026 en la capital de Sonora, conviene revisar cómo estará el clima hoy en Hermosillo. El reporte del tiempo de esta jornada indica que el ambiente tendrá contrastes importantes con una mañana fresca y una tarde muy calurosa, por lo que será clave tomar precauciones, hidratarse y protegerse del sol si planeas actividades al aire libre.

Así será el clima en Hermosillo HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, el tiempo en la capital de Sonora será estable, con cielo despejado durante prácticamente todo el día, ausencia de lluvias y un incremento marcado en la temperatura hacia el mediodía y la tarde. Durante la mañana, el ambiente será fresco. A las 07:00 horas se espera una ligera variación a 17°C, todavía con cielo soleado y viento de nueve a 17 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Meteored.mx

Conforme avance la mañana, a las 08:00 horas la temperatura subirá a 19°C y para las 09:00 alcanzará los 23°C, con sensación térmica de hasta 25°C. El índice UV comenzará bajo, pero aumentará de forma gradual. Al llegar al mediodía el cambio será más notorio. A las 11:00 horas el termómetro se elevará hasta los 31°C, con sensación térmica cercana a los 29°C y radiación UV en nivel alto, alrededor de 6.

En ese horario ya será recomendable aplicar protector solar con FPS de entre 15 y 25 si se tiene exposición directa al sol. La tarde será el periodo más caluroso del día. A las 14:00 horas se pronostican 37°C, con sensación térmica de 34°C y viento ligero del oeste de entre tres y 18 kilómetros por hora. Para las 17:00 horas se mantendrán los 37°C, aunque con viento más intenso, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora provenientes del oeste.

Aunque el índice UV disminuirá hacia el final de la tarde, el calor seguirá siendo fuerte. En la noche las temperaturas comenzarán a descender, pero el ambiente continuará templado. A las 20:00 horas se estiman 31°C con cielo despejado y viento moderado del oeste de entre 12 y 26 kilómetros por hora. Para las 23:00 horas el termómetro bajará a 29 grados, con sensación térmica de 27 grados y viento del norte de hasta 20 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui