Clima Sonora HOY: TEMPERATURA por municipio para este DOMINGO 1 de marzo de 2026

Hermosillo, Sonora.- Antes de organizar actividades al aire libre este domingo, conviene revisar cómo estará el clima en Sonora hoy 1 de marzo de 2026, debido a que la jornada traerá mañanas frescas, tarde muy calurosa y rachas de viento que podrían sentirse con fuerza en varias regiones. Si planeas salir a carretera o pasar varias horas bajo el sol, toma precauciones. ¡Aquí el reporte del tiempo completo!

Así será el clima en Sonora HOY domingo 1 de marzo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos compartidos en el portal web Meteored.mx, este día se prevé cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en la entidad. Durante la mañana el ambiente será fresco a templado en gran parte del estado, con condiciones frías y posibles heladas en zonas serranas. Hacia la tarde el panorama cambiará a caluroso y muy caluroso, acompañado de viento de componente oeste de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Así será el clima en Sonora este domingo. Foto: Conagua

En Hermosillo, el termómetro arrancará alrededor de los 17°C por la mañana y escalará hasta los 39°C por la tarde, con cielo mayormente soleado. En la región noroeste, San Luis Río Colorado registrará una mínima cercana a los 18°C y una máxima de 36°C, mientras que en Sonoyta se esperan valores de 17 a 35°C. En Puerto Peñasco el ambiente será más moderado, con temperaturas que oscilarán entre 18 y 26°C.

Para la zona desértica, Heroica Caborca alcanzará hasta 37°C con mínima cercana a 17, manteniendo condiciones soleadas. En el norte del estado, Heroica Nogales prevé temperaturas entre 14 y 31°C, y Agua Prieta entre 13 y 31°C, con ambiente fresco por la mañana y templado a cálido en la tarde. En la región centro-norte, Magdalena de Kino registrará alrededor de 15°C como mínima y 35°C como máxima, mientras que Nacozari de García tendrá valores de 14 a 30 grados.

Hacia el oriente, Arivechi alcanzará hasta 35°C con mínima cercana a 16, y en Villa Pesqueira (Mátape) se pronostican entre 16 y 36°C. En el sur de Sonora, Ciudad Obregón presentará temperaturas que irán de 15 a 35°C, con ambiente muy caluroso por la tarde. En Huatabampo se estiman valores entre 16 y 31 grados, con intervalos de nubosidad parcial. En el puerto de Guaymas, el termómetro oscilará entre 16 y 27°C, con condiciones mayormente despejadas.

Durante la noche el ambiente tenderá a refrescar en todo el estado, aunque persistirá templado en zonas costeras y del centro. El viento del oeste continuará moderado, por lo que en carretera podrían sentirse rachas ocasionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)