Desde la Unison en Sonora impulsan investigación en metalofármacos con potencial anticancerígeno

Hermosillo, Sonora.- El diseño de metalofármacos, desde compuestos con potencial actividad anticancerígena, como una alternativa innovadora en la batalla contra el cáncer, desarrolla Andrés Amaya Florez, en una investigación que realiza desde la perspectiva científica en el área de la química de la Universidad de Sonora (Unison).

El diseño de metalofármacos con potencial actividad anticancerígena forma parte de una línea de investigación que desarrolla Andrés Amaya Flores en el área de la química, con el propósito de generar alternativas terapéuticas frente al cáncer.

Dijo que los metalofármacos son compuestos químicos que incorporan un centro metálico en su estructura, el cual actúa como principio activo o como modulador de propiedades biológicas; indicó que también se analizan para tratamientos relacionados con artritis, Alzheimer e infecciones microbianas.

Lo que buscamos es potenciar la actividad biológica de los compuestos, mejorar su selectividad y modular propiedades como las características redox o la geometría molecular, lo cual puede influir directamente en su mecanismo de acción frente a las células cancerosas", detalló.

Señaló que uno de los referentes más conocidos es el cisplatino, un metalofármaco basado en platino que es utilizado, ampliamente, en tratamientos oncológicos, pero con limitaciones y efectos secundarios importantes que se deben considerar.

El investigador dijo que el estudio que desarrolla se enfoca en el níquel, un metal que pertenece al mismo grupo de la tabla periódica al que pertenece el platino, pero es de un menor costo, aunque con propiedades químicas similares que pueden aprovecharse para desarrollar alternativas terapéuticas más accesibles.

Dato

2 mil investigadores de todas las áreas de estudio tiene la Universidad de Sonora, desde la ingeniería hasta ciencias de la salud, que generan cientos de artículos para su publicación en diferentes gacetas y revistas académicas, certificadas y de divulgación.

Cifra

45 trabajos de investigación tiene la Unison con financiamiento privado en áreas de químico biólogo.

Desde la Unison en Sonora impulsan investigación en metalofármacos con potencial anticancerígeno

Fuente: Tribuna del Yaqui