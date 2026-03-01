¡Síguenos!
Congreso de Sonora

Diputado sonorense presenta iniciativa para delimitar el territorio de los municipios

Se presentó una iniciativa para que de forma jurídica quede establecida la delimitación territorial de los municipios en Sonora; aquí los detalles

Hermosillo, Sonora.- El diputado de Morena, Próspero Valenzuela, presentó una iniciativa para que de forma jurídica quede establecida la delimitación territorial de los municipios en Sonora y evitar conflictos.

Explicó que la propuesta busca permitir que municipios colindantes, mediante acuerdo político o procedimiento legal, puedan ceder o recibir porciones de territorio cuando existan razones históricas, sociales, económicas o administrativas que lo justifiquen.

Los municipios continuarán con la extensión y límites que hasta hoy han tenido, salvo en los casos que se contraen en las fracciones 7 y 8 del artículo 64 de esta Constitución", mencionó.

La propuesta contempla la figura de Enclave Municipal, entendida como una porción de territorio que, aun estando completamente rodeada por otro municipio, pertenece legalmente a uno distinto.

Dicha propuesta será analizada con las sindicaturas de los ayuntamientos, así como con diferentes alcaldes.

Fuente: Tribuna del Yaqui

