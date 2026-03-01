Hermosillo, Sonora.- Más de 176 mil 685 habitantes de San Luis Río Colorado serán beneficiados con la implementación del programa Senderos Seguros, Camina Libre, Camina Segura, resultado de un convenio firmado entre el Gobierno de Sonora y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El acuerdo fue encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en cumplimiento de uno de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con las familias sonorenses, enfocado en la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de la seguridad en zonas urbanas.

Durazo y Sheinbaum impulsan Senderos Seguros en San Luis Río Colorado; beneficiará a más de 176 mil habitantes

Durante la firma del convenio, en la que participó la secretaria de la SICT, Tania Carro Toledo, así como el presidente municipal César Iván Sandoval Gámez, se establecieron los mecanismos para iniciar la ejecución de las obras en el municipio fronterizo.

El programa contempla la construcción e implementación de senderos seguros, la modernización y ampliación del sistema de alumbrado público con tecnología LED, la intervención de infraestructura urbana y la creación de murales como parte de una estrategia integral orientada a mejorar la calidad de vida de la población.

De acuerdo con lo expuesto por el mandatario estatal, la iniciativa tiene como eje rector la recuperación del espacio público para garantizar entornos más seguros, especialmente para mujeres y niñas y niños que enfrentan mayores riesgos en contextos de inseguridad.

Las acciones incluirán la instalación de luminarias en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de generar entornos más amigables para la movilidad peatonal, incluyente y segura, fortaleciendo así la cohesión social y el bienestar comunitario en la frontera sonorense.

