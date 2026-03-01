"Es tiempo de mujeres": Con gabinete paritario y nueva Secretaría, Durazo impulsa un Sonora con igualdad sustantiva

Ciudad Obregón, Sonora.- Es tiempo de mujeres; Sonora y México lo saben. En los últimos años, la paridad de género ha dejado de ser un concepto, un requisito legal y una promesa de campaña para ser realidad. Desde 2021, en el estado, el Gabinete Legal y Ampliado se integró por mujeres de alto valor y con gran experiencia en puestos clave para demostrar que es posible romper el techo de cristal.

Además, el gobierno encabezado por Alfonso Durazo Montaño destaca por la creación de la primera Secretaría de las Mujeres en la entidad y por la implementación de políticas públicas, fundamentales para fortalecer la igualdad sustantiva. En el marco del Día Internacional de la Mujer, TRIBUNA entrevistó a las mujeres que hoy ocupan espacios clave en la vida pública para conocer su visión, sus retos y los avances alcanzados en materia de paridad.

Construir un Sonora para las mujeres

La jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña Encinas, reflexionó sobre los avances en materia de igualdad de género en Sonora. "Es una fecha apropiada para reflexionar sobre todo lo que hemos avanzado en términos de derechos de las mujeres, pero también es un momento para pensar en las áreas en las que debemos seguir trabajando", afirmó.

Ocaña Encinas destacó que la administración estatal de Durazo Montaño se ha distinguido por colocar a las mujeres en el centro de la política pública, comenzando por la creación de la Secretaría de las Mujeres y la conformación de un gabinete paritario, compromiso asumido desde el inicio del gobierno.

Entre la serie de avances que mencionó está la creación de espacios especializados para la defensa legal de las mujeres, la operación de 19 centros gratuitos que brindan atención integral en el territorio y un centro de capacitación con enfoque de género que ha permitido sensibilizar a más de 226 mil personas en temas de violencia, igualdad sustantiva, nuevas masculinidades y acoso sexual.

La jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña Encinas

La titular de la Oficina del Ejecutivo Estatal consideró que Sonora envía un mensaje claro a México al consolidar un gabinete de paridad: que la igualdad no es discurso, sino práctica institucional. "Los números son contundentes, pero detrás de cada cifra hay una historia: una mujer acompañada, una familia apoyada, una niña que hoy sabe que no está sola. Esa es la diferencia de un gobierno que actúa con responsabilidad y sensibilidad", afirmó.

A nivel personal, reconoció que abrirse paso como mujer joven en la administración pública ha implicado una gran responsabilidad. Recordó que a los 23 años asumió la dirección de Telemax, sin haber tenido antes un referente femenino joven en ese cargo. "Nunca me tocó ver a una mujer joven dirigirlo, entonces no sabía que podía aspirar a ocupar ese espacio. No porque no quisiera, sino porque no había tenido ese ejemplo de representatividad", comentó.

Sabía que tenía que hacer un buen papel. No solo me iban a juzgar por Paulina Ocaña, sino por ser mujer y por ser joven. Por eso trabajo con convicción y resultados, porque quiero que mi desempeño sirva para abrir más puertas a las mujeres que vienen", concluyó.

Gabinete legal de Alfonso Durazo

Paridad también en el ámbito municipal

La rectora de la Universidad Estatal de Sonora (UES), Martha Patricia Patiño Fierro, afirmó que México vive un momento histórico en materia de participación política femenina y subrayó que los avances actuales son resultado de décadas de lucha colectiva.

Destacó que la llegada de la primera mujer a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, simboliza la ruptura de techos de cristal que durante años limitaron la participación femenina. "No es un hecho aislado. Es el resultado de un proceso en el que primero exigimos espacios, luego logramos cuotas y finalmente la paridad. Sin esa lucha histórica, hoy no estaríamos viendo estos avances".

La rectora subrayó que este proceso no solo se refleja en el ámbito federal y estatal, sino también en los gobiernos municipales, donde cada vez más mujeres ocupan posiciones estratégicas.

En el caso de Sonora, reconoció la decisión del gobernador Alfonso Durazo de integrar un gabinete paritario, pero enfatizó que el cambio también es visible en los ayuntamientos. "Cuando vemos que en municipios como Cajeme se distribuyen por igual los cargos de mayor relevancia entre mujeres y hombres, entendemos que no se trata de cumplir una cuota, sino de confiar en la capacidad de las mujeres para dirigir áreas estratégicas", señaló.

Recordó que en años anteriores era impensable que mujeres encabezaran dependencias consideradas tradicionalmente masculinas, como Seguridad Pública, Obras Públicas o áreas técnicas. "¿Cuándo habíamos visto que la Secretaría de Seguridad en el estado estuviera encabezada por una mujer? ¿O que en un municipio la Contraloría, la Dirección Técnica o la Dirección de Obras estuvieran a cargo de mujeres? Eso es producto de décadas de lucha", sostuvo.

La rectora de la Universidad Estatal de Sonora (UES), Martha Patricia Patiño Fierro

Como primera mujer rectora de la Universidad Estatal de Sonora, afirmó que su nombramiento representa honor, pero también un compromiso diario con la congruencia. "No es lo mismo el discurso que las acciones. En la universidad asumimos la igualdad de género como un eje transversal en toda la vida institucional", explicó.

"Las universidades públicas tenemos la obligación ética y social de generar espacios seguros, libres de violencia y sin discriminación, para que las mujeres puedan desarrollarse con plenitud, ejercer liderazgo y sentirse parte de una sociedad verdaderamente igualitaria", puntualizó.

Al enviar un mensaje a niñas y jóvenes que aspiran a ocupar espacios de liderazgo, la rectora insistió en que el 8 de marzo debe entenderse desde su dimensión histórica. "Primero debemos ubicar en la historia el surgimiento de este día para honrar la memoria de las mujeres que nos antecedieron. Eso nos permite valorar los avances y reafirmar el compromiso con lo que aún falta por conquistar", expresó.

Gabinete ampliado de Alfonso Durazo

Un gabinete que ha roto completamente el techo de cristal

Célida Teresa López Cárdenas afirmó que Sonora vive una etapa inédita en materia de participación femenina en la vida pública. Actual titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura de Sonora (Sagarhpa), la funcionaria ha acompañado la administración estatal desde distintas responsabilidades: fue secretaria de Turismo y jefa de la Oficina del Ejecutivo.

Significa demostrar que las mujeres tenemos la capacidad, el compromiso, la disciplina y el carácter para enfrentar los desafíos de la administración pública", expresó. Destacó que la paridad en el gabinete ha sido uno de los distintivos de esta administración, al colocar mujeres en áreas que históricamente habían sido encabezadas exclusivamente por hombres.

Para López Cárdenas, consolidar un gobierno paritario envía un mensaje político contundente: "Es tiempo de mujeres". "Hoy vemos otras condiciones. No digo que sea sencillo, pero sí es diferente. Hay más mujeres gobernando, más mujeres en congresos y en la administración pública", afirmó.

Desde la Secretaría de Agricultura, López Cárdenas subrayó el papel creciente de las mujeres en el campo sonorense. "Es muy común recorrer empaques y empresas agrícolas y encontrar mujeres al frente de áreas de riego, invernaderos o dirección de personal. Hay cada vez más ingenieras agrónomas asumiendo responsabilidades clave", comentó.

En el plano personal, la secretaria reconoció que su trayectoria no ha estado exenta de retos. "Amo profundamente a Sonora y siempre trabajaré por su gente y su bienestar. Procuro ser ejemplo para todas las mujeres que se atreven a soñar en grande, incluso cuando no tienen las condiciones ideales. La clave es construir esas condiciones, más allá del origen o las creencias", expresó.

El trabajo de cada mujer que hoy ocupa un alto cargo en el gobierno demuestra que soñar en grande no solo está permitido, sino que es posible. Es un mensaje breve, pero poderoso, que resuena en cada rincón de Sonora y de México: es tiempo de mujeres.

Célida Teresa López Cárdenas, titular de Sagarhpa

Sonora hace lo propio desde el legislativo

La senadora de la República por Sonora, Lorenia Valles Sampedro, resaltó que México atraviesa un momento histórico en materia de participación política femenina. "Este 8 de marzo es el reflejo de una lucha histórica de las mujeres por nuestros derechos, por nuestra dignidad y por el acceso a una vida libre de violencias", expresó.

La legisladora sonorense recordó que cuando inició su trayectoria política, a finales de 1997, apenas comenzaban a implementarse las primeras cuotas de género que permitían el acceso de mujeres a algunos espacios de representación. "En aquellos años apenas empezaban las cuotas. Hoy hablamos de paridad. Nada ha sido una concesión; ha sido una lucha larga por la conquista de nuestros derechos", enfatizó.

Valles Sampedro evocó momentos clave en la historia del país, como el reconocimiento constitucional de la igualdad en 1917 y el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en 1953, avances que, dijo, abrieron el camino para que hoy México tenga a su primera mujer presidenta. Sobre la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, la senadora consideró que México envía un mensaje contundente a nivel internacional.

Mandamos un mensaje muy importante: el fortalecimiento de la democracia en nuestro país ha permitido el avance político de las mujeres, a tal grado que hoy tenemos a una mujer en la presidencia. Somos apenas uno de los 29 países en el mundo liderados por una mujer", señaló.

Por otra parte, desde el Poder Legislativo, Valles Sampedro recordó que ha sido testigo y partícipe de reformas fundamentales, como la paridad constitucional en candidaturas aprobada en 2014 y la reforma de 2019 conocida como "paridad en todo", que garantizó la integración equilibrada de mujeres y hombres en los tres poderes y en los distintos niveles de gobierno.

La senadora de la República por Sonora, Lorenia Valles Sampedro

Fuente: Tribuna del Yaqui