Lamarque Cano afirma que se viven tiempos de igualdad entre hombres y mujeres

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, destacó que actualmente se viven tiempos de igualdad, en los que hombres y mujeres deben ser tratados en igualdad de condiciones, razón por la cual no debe haber privilegios solo para unos.

Así lo expresó en el marco de su participación en la cabalgata 'Con Aroma de Mujer': "Eso es lo que significa tiempo de mujeres, tiempos en que debe haber igualdad entre mujeres y hombres, tiempos en que ya no puede ser que los hombres disfruten de algunos privilegios y las mujeres no, todos por igual y todas por igual".

El edil cajemense destacó la necesidad de construir una sociedad que reconozca la capacidad de las mujeres, pero particularmente libre de la violencia en contra de ellas.

Requerimos construir una sociedad diferente, una sociedad donde las mujeres tengan derecho a disfrutar de la paz, de la tranquilidad y del respeto, al igual que los hombres; hay que terminar con esa violencia que afecta a las mujeres y que nos empequeñece a los hombres", expresó Lamarque Cano.

El alcalde destacó que en su administración se está trabajando en la construcción de una mejor sociedad para las mujeres y se han sentado las bases para construir una sociedad libre de violencia, como lo es la conformación de la Secretaría Municipal de la Mujer.

Agregó que desde la citada dependencia, la cual es encabezada por Marina Herrera Ortiz, se han implementado programas y se imparten cursos y talleres encaminados al empoderamiento de las mujeres, además de ofrecer atención psicológica y asistencia legal a todas aquellas que se acercan a solicitar ayuda luego de ser violentadas.

Finalmente, Lamarque Cano comentó que durante su gobierno se continuará trabajando para construir una sociedad de paz, de igualdad y libre de violencia.

Celebramos el 16 aniversario de la Cabalgata con Aroma de Mujer "Serge Enríquez" en el Campo 30, una tradición que nos recuerda que mujeres y hombres caminamos al mismo nivel, con el mismo esfuerzo y la misma pasión por nuestra tierra.



Agradezco la invitación de mi amigo, el… pic.twitter.com/rwjkjfyrky — Javier Lamarque (@JavierLamarque_) March 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui