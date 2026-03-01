Luna de Sangre 2026: Horario y cómo ver EN VIVO el eclipse lunar este 3 de marzo desde Sonora

Hermosillo, Sonora.- Sonora será escenario del primer eclipse lunar de este 2026, fenómeno también conocido como Luna de Sangre, por el tono rojo intenso que adquiere el satélite natural durante la fase de totalidad.

El evento podrá verse a simple vista desde cualquier punto del estado, esto siempre y cuando el cielo permanezca despejado. Hay que señalar que no se requiere equipo especial o filtros, ya que este tipo de evento astronómico no representa ningún tipo de peligro.

¿Dónde verlo en Sonora?

Al tratarse de un eclipse visible en todo el territorio sonorense, bastará con salir a un espacio abierto y con poca contaminación lumínica. Algunas recomendaciones para disfrutarlo mejor son:

Buscar parques, cerros o zonas alejadas de luces intensas.

Ubicarse en lugares con vista despejada hacia el cielo.

Consultar el pronóstico del clima para evitar nubosidad.

Utilizar binoculares o telescopio si se desea apreciar más detalles, aunque no son indispensables.

uD83DuDD34 La "Luna de Sangre" está por llegar.

No te pierdas este espectáculo, ¡no se repetirá hasta 2028!



Este 3 de marzo la Luna se tiñe de rojo en un evento astronómico que nos dejará sin palabras. uD83DuDD34

uD83CuDF14 Lo que verás este 3 de marzo es la atmósfera de la Tierra actuando como un… pic.twitter.com/lLc9rNzeeQ — Webcams de México (@webcamsdemexico) March 1, 2026

En ciudades como Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales o San Luis Río Colorado, el fenómeno será igualmente visible, aunque se recomienda alejarse del alumbrado público para una mejor experiencia.

¿A qué hora se verá en Sonora?

En Sonora, que se rige por el horario del Pacífico sin cambio estacional, el eclipse tendrá una duración aproximada de 5 horas con 39 minutos.

El punto máximo del fenómeno ocurrirá a las 04:33 horas del martes 3 de marzo.

Para referencia:

Hora en Sonora: 04:33 horas

Hora del centro de México: 05:33 horas

¿Por qué se le llama Luna de Sangre?

El eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra completa sobre el satélite natural. Durante este proceso, la atmósfera terrestre filtra la luz solar y permite el paso de los tonos rojizos, lo que provoca el color carmesí que distingue a este fenómeno.

Este efecto óptico, similar al que se observa en los amaneceres y atardeceres, ha despertado interés científico y cultural a lo largo de la historia.

La madrugada del 3 de marzo será una de las más llamativas del calendario astronómico de 2026 en Sonora, por lo que la invitación es clara: mirar al cielo y no perder la oportunidad de presenciar la Luna de Sangre. En TRIBUNA podrás encontrar el minuto a minuto de este evento astronómico.

Trayectoria

Fase penumbral: Comienza un sombreado leve y difícil de notar en la superficie lunar.

Comienza un sombreado leve y difícil de notar en la superficie lunar. Fase parcial (03:50 horas / 09:50 GMT): La penumbra empieza a cubrir el disco lunar. Se observa como si una sombra oscura "mordiera" la Luna.

La penumbra empieza a cubrir el disco lunar. Se observa como si una sombra oscura "mordiera" la Luna. Totalidad (05:04 horas / 11:04 GMT): La Luna queda completamente dentro de la sombra terrestre y adquiere el tono rojo característico.

La Luna queda completamente dentro de la sombra terrestre y adquiere el tono rojo característico. Máximo (05:33 horas / 11:33 GMT): Momento de mayor intensidad visual. El color carmesí alcanza su punto más profundo.

Momento de mayor intensidad visual. El color carmesí alcanza su punto más profundo. Fin de la totalidad (06:03 horas / 12:03 GMT): La Luna comienza a salir de la umbra y el tono rojizo se desvanece.

La Luna comienza a salir de la umbra y el tono rojizo se desvanece. Conclusión (07:17 horas / 14:23 GMT): El satélite recupera su brillo habitual al salir completamente de la penumbra.

Fuente: Tribuna del Yaqui