Se realiza con éxito cabalgata 'Con Aroma de Mujer' en su 16.ª edición; Javier Lamarque da banderazo 

Ciudad Obregón, Sonora.- El ejido Francisco y Madero, mejor conocido como el Campo 30 en Bácum, fue el escenario de la edición número 16 de la cabalgata 'Con Aroma de Mujer', localidad en la que desde las primeras horas de este domingo 1 de marzo de 2026 se dieron cita más de 500 jinetes.

La jornada dio inicio con un tradicional desayuno, durante el cual los y las asistentes tuvieron la oportunidad de degustar platillos tradicionales de la región como menudo, burritos de diferentes guisos, cabeza de res, cajón cubano, cochito a la vuelta y vuelta, tamales, elotes y otros antojitos.

En relación al tradicional evento, Fernanda Castelo, integrante del comité organizador, agradeció a todos los involucrados en que este evento sea ya una tradición y un éxito, particularmente al fundador de este evento, Héctor Raúl Castelo.

Recordó que esta edición número 16 lleva el nombre de Serge Enríquez Tolano, exalcalde de Bácum, quien repentinamente falleció el pasado mes de enero y quien se caracterizó por ser uno de los impulsores de la cabalgata.

Por su parte, el anfitrión destacó que con este tipo de eventos se confirma que se está viviendo el tiempo de las mujeres, lo cual significa que actualmente hombres y mujeres pueden cabalgar juntos, ser tratados con igualdad de condiciones.

"Cuando dice que es tiempo de mujeres, se refiere no a que ahora las mujeres van adelante y los hombres atrás, ni a que ahora los hombres no tienen derechos y las mujeres sí; se refiere a que ahora las mujeres ya tienen que hacer valer sus derechos. Tenemos que reconocer los derechos de todos y todas, reconocer los derechos de las mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres", expresó, por su parte, el alcalde de Cajeme, Lamarque Cano.

Cabe destacar la cabalgata, la cual partió desde el Campo 30, para posteriormente realizar un recorrido por diferentes calles del municipio de Bácum para culminar en la comunidad de 'El Juvani', en donde se celebró un tradicional baile amenizado por diferentes agrupaciones musicales.

Celebramos el 16 aniversario de la Cabalgata con Aroma de Mujer "Serge Enríquez" en el Campo 30, una tradición que nos recuerda que mujeres y hombres caminamos al mismo nivel, con el mismo esfuerzo y la misma pasión por nuestra tierra.



— Javier Lamarque (@JavierLamarque_) March 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui