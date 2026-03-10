Astiazarán posiciona a Hermosillo como líder nacional en empleo, según el IMSS

Hermosillo, Sonora.- En un prestigioso primer lugar nacional en generación de empleos se posicionó el municipio de Hermosillo, encabezado por Antonio 'Toño' Astiazarán Gutiérrez, al registrar poco más de 9 mil 255 empleos formales durante los meses de enero y febrero del 2026, esto de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Tras los resultados, el director general de la agencia municipal de Desarrollo Económico (AMDE), Oscar Gastélum Donnadieu, declaró que con dicha cifra Hermosillo se colocó como la ciudad con mayor generación de empleo formal entre todas las capitales del país en el primer bimestre del 2026. Asimismo, la segunda capital la ocupa Saltillo con más de 5 mil 393 nuevos empleos y, en tercer lugar, Mexicali, Baja California, con 5 mil 12 empleos formales.

Con esta cifra, Hermosillo se ubicó en el primer lugar nacional de generación de empleos entre las capitales estatales, por encima de Saltillo, Mexicali y Chihuahua. En lo que va del 2026, los sectores que más nuevos empleos han aportado son el agro, la manufactura y los servicios", agregó.

Cabe mencionar que la 'Ciudad del sol' registró una cifra récord para el mes de febrero del presente año, con más de 8 mil 326 nuevos empleos formales con registro ante el IMSS, lo que contribuyó para producir el mayor número de puestos laborales para un bimestre históricamente, desde que existe el registro de trabajadores asegurados en el IMSS.

El Ayuntamiento de Hermosillo informó que continuará apoyando acciones y programas con la finalidad de fortalecer el desarrollo económico que genere oportunidades laborales para los hermosillenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui