Avanza al 62% rehabilitación del Boulevard Circunvalación en Ciudad Obregón; trabajos subterráneos ya concluidos

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Francisco Fernández Jaramillo, destacó que actualmente el avance que presenta la obra de rehabilitación y reconstrucción del Boulevard Circunvalación es del 62 por ciento.

El dirigente señaló que ya concluyeron los trabajos más complejos, que son aquellos que se realizan por debajo de la superficie, como la instalación y rehabilitación de las líneas de agua potable y drenaje.

Indicó que ahora las labores continuarán con mayor rapidez en la preparación de la base asfáltica y posteriormente con la pavimentación.

Fernández Jaramillo mencionó que, de mantenerse el ritmo de trabajo, se estima que la obra pueda quedar terminada durante el mes de mayo, considerando el periodo de Semana Santa.

Asimismo, comentó que aún se esperan los recursos que corresponden a los usuarios, mientras que la aportación del Gobierno del Estado está asegurada.

Fuente: Tribuna del Yaqui