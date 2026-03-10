Hermosillo, Sonora.- La Cura Fest, organizado por Carín León, se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo de 2026 en la Expogan de Hermosillo, Sonora, con la participación de artistas nacionales e internacionales de gran renombre.

El cantante sonorense se aseguró de que el evento sea una fiesta musical "de compas", pues la mayoría de los músicos del elenco mantienen una gran amistad con el ganador del Grammy. Además, el intérprete de 'Primera Cita' realizó una dinámica para brindar espacios a nuevos talentos de la música en el escenario.

Carín, un concierto de Compas…La Cura Fest: Un festival de música con artistas de talla mundial

Aquí una breve reseña del elenco que amenizará el escenario principal de esta gran fiesta que dará inicio el próximo sábado en punto de las 14:00 horas. Los boletos se encuentran disponibles en la página lacurafest.com.

"Me gusta mucho este tipo de música que literalmente está hecha de pedazos de todo lo que he ido consumiendo a lo largo de mi vida y es un viaje de pasar por muchas emociones", señaló Carín León

14 y 15 de marzo se realizará el festival

7 espacios habrá en el evento.

Así será la distribución de los espacios:

Escenario Tecate Light

Zona Chapayeca

Área VIP Bocachueca 1

Área VIP Bocachueca 2

Palcos Primera cita

Palcos UVV

Nuevos talentos:

Eddy Rey: Cantante y compositor de Chihuahua, ganador del primer lugar en la votación de La Cura Fest.

Cantante y compositor de Chihuahua, ganador del primer lugar en la votación de La Cura Fest. Diego Góngora : Cantante y compositor de Monterrey, ganador del segundo lugar en la votación de La Cura Fest.

: Cantante y compositor de Monterrey, ganador del segundo lugar en la votación de La Cura Fest. Murrieta Sur: Banda originaria de Sinaloa, ganadora del tercer lugar en la votación de La Cura Fest.

Conoce el elenco completo

Alejandro Sanz

Una de las figuras más importantes de la música española y latina. Su carrera comenzó a finales de los 80, pero fue en los 90 cuando se consolidó como un artista internacional con baladas románticas y pop latino.

Estilo musical: Pop latino, balada romántica, flamenco pop.

Principales premios: Múltiples Premios Grammy Latinos (incluyendo Persona del Año en 2019) y Premios Grammy.

Canciones más populares: 'Corazón Partío', 'Amiga Mía', 'Cuando Nadie Me Ve'.

Temas con Carín: 'El vino de tu boca' y 'Mil motivos'.

Alejandro Sanz

Jelly Roll

Artista estadounidense cuya música transita entre el country, el rock y el hip-hop. Conocido por su voz grave y sus letras crudas sobre experiencias personales.

Estilo musical: Country, rock, hip-hop.

Principales premios: Múltiples premios CMT Music Awards y una nominación al Grammy.

Canciones más populares: 'Need A Favor', 'Son of a Sinner', 'Save Me' (con Lainey Wilson).

Jelly Roll

Kany García

Cantautora puertorriqueña que ha cautivado audiencias con su sensibilidad lírica y su estilo pop con fuertes raíces latinas y folclóricas.

Estilo musical: Pop latino, cantante-compositora, con influencias de folk y ritmos caribeños.

Principales premios: Varios Premios Grammy Latinos, incluyendo Álbum del Año y Mejor Álbum de Cantautor por 'Mesa para Dos'.

Canciones más populares: 'Hoy Ya Me Voy', 'Duele Menos', 'A Ojalá'.

Temas Con Carín: La balada 'Muero'.

Kany García

Kevin Kaarl

Cantautor mexicano que ha ganado popularidad por su estilo íntimo y melancólico, combinando elementos de folk, pop y country alternativo.

Estilo musical: Folk alternativo, indie pop, country.

Canciones más populares: 'Vámonos a Marte', 'Prefiero saber', 'Aunque tú no lo creas'.

Kevin Kaarl

Midland

Banda estadounidense de country conocida por revivir sonidos clásicos de honky-tonk de los años 70 y 80.

Estilo musical: Country tradicional (honky-tonk), con influencias de rock de los 70.

Principales premios: Múltiples nominaciones a los Premios Grammy y CMT Music Awards.

Canciones más populares: 'Drinkin' Problem', 'Burn Out', 'Whatever You Want'.

Midland

Grupo Frontera

Agrupación mexicana de cumbia y música regional que ha experimentado un gran auge en popularidad recientemente con sus fusiones modernas.

Estilo musical: Cumbia texana, regional mexicano, con toques de música urbana y pop.

Principales premios: Varias nominaciones y premios en festivales y galas de música regional mexicana, además de un Premio Billboard de la Música Latina.

Canciones más populares: 'No te olvido', 'Bebe dame' (con Grupo Frontera & Lasso), 'Tulum' (con Peso Pluma).

Temas con Carín: 'Que vuelvas', 'ALCH SI' y 'Mutuo'.

Grupo Frontera

Bobby Pulido

Bobby Pulido saltó a la fama a finales de la década de 1990, convirtiéndose en un referente para la música regional mexicana fusionada con ritmos más modernos. Ha lanzado numerosas producciones discográficas y ha realizado extensas giras tanto en México como en Estados Unidos.

Estilo musical: Su estilo se caracteriza por la fusión del norteño y el ranchero con toques de pop y ritmos bailables.

Canciones más populares: ' Desvelado ', ' Róbame ', 'Pícara', 'Se Murió De Amor'

', ' ', 'Pícara', 'Se Murió De Amor' Premios: Ha ganado múltiples Premios Lo Nuestro y ha sido reconocido en los Billboard Latin Music Awards, además de obtener varios discos de oro y platino.

Bobby Pulido

El Escenario Rodeo

Sábado 14 de marzo

Palomazo norteño

Jumbo

Artista sorpresa

Kakalo

Honorables

Temporal

Domingo 15 de marzo

La firma

La Brissa

Bobby Pulido

Artista sorpresa

Liberatto

Element

