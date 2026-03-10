Celebran en Nogales a 21 mujeres que transforman la comunidad con evento y reconocimientos

Nogales, Sonora.- Para brindar un reconocimiento a 21 mujeres por su liderazgo, trayectoria y contribución al bienestar de la comunidad, el Instituto Nogalense de las Mujeres (INM) realizó el evento 'Mujeres que Dejan Huella'.

La actividad se realizó como parte de los eventos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se tuvo la participación de autoridades municipales, representantes de organismos sociales y empresariales, así como invitadas especiales que se sumaron a este acto de reconocimiento al liderazgo femenino en la ciudad.

Juan Francisco Gim Nogales, presidente municipal de Nogales, destacó la importancia de reconocer el papel que desempeñan las mujeres en la construcción de una sociedad más justa e incluyente.

Reconocer a estas mujeres es reconocer el trabajo silencioso, constante y valiente que transforma comunidades. En Nogales tenemos mujeres que inspiran, que abren camino y que, con su esfuerzo diario, dejan huella en la vida de muchas personas", expresó.

El mandatario municipal señaló que su administración mantiene el compromiso de impulsar políticas públicas que fortalezcan la igualdad, el respeto a los derechos y las oportunidades para las mujeres en esta frontera.

uD83DuDC9C ¡Feliz Domingo! Hoy, es un día importante, pues conmemoramos el #DíaInternacionalDeLaMujer, una oportunidad para reconocer con profundo respeto y admiración la fuerza, valentía y dedicación de todas las mujeres, en especial las de nuestra frontera, que con su trabajo,(1/3) pic.twitter.com/uUA318cKGQ — Juan Francisco Gim Nogales (@JGimNogales) March 8, 2026

Por su parte, la directora del Instituto Nogalense de las Mujeres, Daniela Pérez Esquer, subrayó que el objetivo de este evento es visibilizar el impacto positivo que muchas mujeres generan a través de su trabajo social, profesional y comunitario.

Hoy celebramos la historia, la lucha y el compromiso de mujeres que han dedicado su vida a servir, a apoyar a otros y a impulsar el desarrollo de nuestra comunidad. Ellas representan el ejemplo de que cuando una mujer avanza, avanza toda la sociedad", manifestó.

Durante el evento se entregaron reconocimientos a 21 mujeres destacadas en distintos ámbitos, entre ellas: Marcela Sobarzo Lara, en Cultura y Periodismo; Ana Carolina Chávez y Anabel Torres Picos, en el ámbito laboral; Claudia Ericka Sánchez Martínez, en el ámbito ambiental; Irma Gloria Aguirre Peral, por su trayectoria jurídica; Yoana Yasmín Quiñónez Parra, en emprendimiento; Nuri Isabel Soda Jácome, Rosario Echeverría Sotomayor y Mónica Elena Molina Miranda, por su impacto social; Fanny Chávez, en empoderamiento de niñas y adolescentes.

También a Carmen Yolanda Terrazas, en inclusión e igualdad; Mercedes Gameros Mercado, en salud; Rossana Basurto Álvarez, en educación y academia; Diana Ruth Quijada, en deporte; Sarah Isabel Parra Camacho y Yemilka Hernández, en atención humanitaria; Nereida Guadalupe Muñoz Barrera y Ángela Guadalupe Lara García, en juventud; Imelda Hartley, por su alianza binacional; Julia Isabel Espinoza Vega, en bienestar de la mujer; y Dulce María Navarrete, en liderazgo financiero y gerencial.

Fuente: Tribuna del Yaqui