Clima en Sonora: Se advierten LLUVIAS y CHUBASCOS para HOY MARTES 10 de marzo en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- Para este martes 10 de marzo de 2026 en la noche, las autoridades del clima están advirtiendo lluvias y chubascos, así como descargas eléctricas por la cuarta tormenta invernal que se desplazará sobre el norte de Sonora y Chihuahua. Si tienes planes al aire libre para hoy durante las próximas tres horas, aquí te presentamos el reporte completo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas.

Según el boletín vespertino de la Conagua, durante esta noche y madrugada del miércoles, la cuarta tormenta invernal se desplazará sobre el norte de Sonora y Chihuahua. En interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará lluvias y chubascos en Sonora y Chihuahua, con posible caída de aguanieve en zonas serranas de dichas entidades, previéndose ambiente frío a muy frío en estados del noroeste y norte del país.

Se pronostican #Lluvias, #Chubascos y #DescargasEléctricas en zonas del noroeste y norte del país, así como #Rachas de #Viento de 80 a 100 km/h en regiones de #Sonora y #Oleaje elevado en la costa occidental de la #PenínsulaDeBajaCalifornia.



Más detalles, en la imagen. ?? pic.twitter.com/4y7giIts8D — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 11, 2026

¿Cómo será el clima esta noche del 10 de marzo de 2026 en Sonora?

En las próximas tres horas, se pronostican lluvias y chubascos con descargas eléctricas en:

Sonora (regiones): Norte, Centro, Este, Costa y Sur.

Chihuahua (regiones): Casas Grandes, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Chihuahua y Juárez.

Durango (región): Durango.

Zacatecas (regiones): Norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste, oeste y centro sur.

Aguascalientes (municipios): Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia, Tepezalá y Aguascalientes.

Además de vientos de 50 a 60 kilometros por hora (km/h) con rachas de 80 a 100 km/h en Sonora y rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sinaloa. Así como oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

¿Cómo será el clima para mañana 11 de marzo en Sonora?

Según el SMN, se tendrá cielo parcialmente nublado durante el día, y sin lluvia en Sonora. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, y muy frío en zonas serranas de Sonora. Durante la tarde, ambiente templado en Sonora. Viento del oeste y noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua