Clima Hermosillo HOY 10 de marzo de 2026: Alertan lluvias por la MAÑANA

Hermosillo, Sonora.- Si planeas salir temprano de casa este martes 10 de marzo de 2026, conviene revisar antes el pronóstico del clima en Hermosillo, ya que la jornada tendrá cambios importantes en las condiciones del tiempo. Durante las primeras horas del día se esperan lluvias débiles y cielo parcialmente nuboso, mientras que por la tarde el ambiente será más templado y hacia la noche el cielo podría despejarse. ¡Aquí más información para que tomes precauciones!

Así será el clima en Hermosillo hoy martes 10 de marzo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal meteorológico Meteored.mx, el día comenzará con temperaturas frescas y condiciones parcialmente nubladas en la capital sonorense. Durante las primeras horas de la mañana, alrededor de las 06:00 horas, el termómetro marcará 12°C, con cielo parcialmente nuboso y viento ligero proveniente del sureste, con velocidades de tres a ocho kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo HOY. Foto: Conagua

Poco después, entre 07:00 y 09:00 horas, el pronóstico indica lluvia débil acompañada de intervalos nubosos. La probabilidad de precipitación será cercana al 30 por ciento, con acumulaciones ligeras de lluvia. En ese periodo, la temperatura subirá gradualmente de 12 a 14°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, con velocidades de entre tres y 18 kilómetros por hora.

Hacia media mañana, alrededor de las 11:00 horas, persistirá la posibilidad de lloviznas ligeras, aunque el ambiente comenzará a sentirse más templado. Para ese momento la temperatura alcanzará 17 grados, con cielo parcialmente nuboso y viento del suroeste de tres a 16 kilómetros por hora. Además, el índice ultravioleta se ubicará en nivel medio, por lo que podría ser necesario utilizar protección solar si se permanece al aire libre.

Conforme avance el día, las condiciones meteorológicas cambiarán. Durante la tarde, cerca de las 14:00 horas, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso y la temperatura alcanzará alrededor de 20°C, que será uno de los valores más altos de la jornada. El viento soplará desde el oeste, con velocidades estimadas entre cinco y 17 kilómetros por hora. Más tarde, hacia las 17:00 horas, se espera un escenario de nubes y claros, con temperaturas que se mantendrán alrededor de 20°C y viento ligero del oeste, con velocidades de 2 a 12 kilómetros por hora.

????uD83CuDF0AEn las próximas tres horas se pronostican #Chubascos y #Lluvias puntuales fuertes con #DescargasEléctricas, #Rachas de #Viento y #Oleaje en entidades del noroeste y norte de #MéxicouD83CuDDF2uD83CuDDFD.



uD83EuDD13Más información en las imágenesuD83DuDC47 pic.twitter.com/NfBQfptIkp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 10, 2026

Para la noche de este martes, las condiciones del tiempo en Hermosillo tenderán a mejorar. Alrededor de las 20:00 horas el cielo estará despejado, con una temperatura aproximada de 17°C y viento del suroeste entre 3 y 6 kilómetros por hora. Más tarde, cerca de las 23:00 horas, el ambiente será fresco y con cielo despejado, mientras el termómetro descenderá hasta 15 grados. El viento continuará soplando desde el oeste, con velocidades de 5 a 10 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)