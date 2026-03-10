Hermosillo, Sonora.- En el estado de Sonora se ha logrado mantener una tendencia baja en el promedio diario de homicidios dolosos, con una histórica disminución del 55 por ciento en el lapso de septiembre de 2024 a febrero de 2026, lo que representó la incidencia más baja de los últimos 18 meses, gracias a la estrategia coordinada de seguridad que ha encabezado el gobernador Alfonso Durazo Montaño desde el inicio de su administración en la entidad.

Durante 'La Mañanera del Pueblo', conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), Marcela Figueroa Franco, dio a conocer que. en el promedio diario de homicidios dolosos, Sonora pasó de 4.1 en septiembre de 2024 a 1.86 en febrero de 2026; esto como resultado de la coordinación entre todos los órdenes de gobierno que día con día contribuyen en la estrategia de la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador sonorense.

Con estrategia firme, Alfonso Durazo logra reducción del 55% en el promedio diario de homicidios en Sonora

"Con coordinación interinstitucional, estrategia y trabajo permanente, obtenemos resultados en beneficio de las y los sonorenses. Diariamente en la Mesa Estatal de Seguridad mantenemos la colaboración entre todos los órdenes de gobierno para preservar la tranquilidad y paz de la ciudadanía", afirmó Durazo Montaño, destacando el incremento que se ha obtenido en la capacidad de respuesta, pasando de 286 patrullas al inicio de su gestión a más de 500 unidades actuales, lo que ha contribuido a esta gran reducción.

Por lo tanto, en los últimos dos años se ha mantenido una gran baja en los casos de homicidios dolosos, ya que a mitad del año 2025 hubo una reducción considerable de este delito a 2.20 para continuar por el mismo eje hasta febrero de 2026 con 1.86 casos. El Gobierno de Sonora, con este tipo de acciones y en colaboración con otras corporaciones policiacas, reafirma su compromiso de brindar seguridad en cada una de las regiones del estado, mediante la disminución de los índices delictivos.

Fuente: Tribuna del Yaqui