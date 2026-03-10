Concluye la construcción del acueducto Etchoropo-Huatabampo; esperan pronta inauguración

Huatabampo, Sonora.- Alberto Vázquez Valencia, presidente municipal de Huatabampo, anunció la conclusión del acueducto Etchoropo-Huatabampo, una magna obra que promete resolver el problema de desabasto de agua en los hogares del sector.

El Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapash), detalló que el proyecto incluye la construcción de tanques elevados para almacenar el agua que se distribuirá a las familias.

Vázquez Valencia aseguró que el tanque elevado en la comunidad de 'La Escalera' ya se encuentra listo, con una capacidad de más de 100 mil litros para garantizar agua las 24 horas del día a toda la Comisaría de Etchoropo.

El acueducto está al 100 por ciento, ya nada más estamos esperando la inauguración por parte de nuestro gobernador, Alfonso Durazo Montaño… Estos trabajos van a cambiar la vida de la gente de toda la comisaría de Etchoropo", afirmó el munícipe.

Las autoridades manifestaron que con esta obra, además de resolver el problema de desabasto en los hogares, también se atenderán temas de salud, ya que durante años la Comisaría recibía agua rodada con exceso de sales.

Por mucho tiempo era agua de los canales de riego y era todo un tema ver cómo podíamos llevar el agua a las comunidades; pero con este acueducto y un tanque elevado se le va a dar agua de calidad y no agua salada como nos decía de chascarrillo don Simón (vecino de Etchoropo)", puntualizó.

Cabe señalar que en sus anteriores visitas a la región, Alfonso Durazo mencionó que esta obra es gracias a un esfuerzo económico de los tres niveles de gobierno, con una inversión de 40 millones de pesos, y forma parte de su estrategia para la construcción de acueductos en el sur del estado, al igual que en Navojoa.

Fuente: Tribuna del Yaqui