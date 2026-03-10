'De Noche' en Sonora: Pedro Pascal rueda escenas de su próximo filme en distintos escenarios de Cananea

Cananea, Sonora.- El reconocido actor de Hollywood Pedro Pascal ha sido captado caminando por Cananea, Sonora, donde actualmente se están grabando escenas de la película que protagoniza. Como te informamos previamente en TRIBUNA, De noche es un filme en el que el chileno compartirá créditos con Danny Ramírez, quien ha trabajado con él en proyectos como The Last of Us y Los Vengadores: Doomsday.

Acerca de la estadía de Pascal en Sonora, se sabe que se le ha visto grabando en diversas locaciones de la ciudad minera. Evidentemente, toda esta situación mantiene en expectativa a los habitantes de la región debido a la amplia trayectoria artística de la celebridad. No olvidemos que, además de su trabajo para Marvel y la serie de un apocalipsis, formó parte de Game of Thrones y también apareció en The Mandalorian.

De igual manera, se estima que esta cinta podría generar mayor turismo y mejorar la economía local, ya que en las escenas se mostrarán los atractivos que tiene para ofrecer Cananea. Por lo pronto, solo queda esperar a que finalicen las filmaciones y se revele una fecha tentativa de estreno, y cuando esto suceda, tendrás como siempre todos los detalles en nuestro portal de TRIBUNA.

Pedro Pascal

Recordemos que el protagonista original era Joaquin Phoenix, pero tras su salida, De noche quedó en pausa. Con la llegada de Pedro Pascal y Danny Ramírez, las grabaciones se retomaron. En cuanto a la historia, se sabe que Pascal interpreta a un detective de carácter áspero, mientras que Danny Ramírez encarna a un joven profesor que, junto al personaje del mencionado actor, deberá enfrentar diversos desafíos.

Mientras que, según medios especializados como Variety y The Hollywood Reporter, reportaron que el guion está a cargo de Todd Haynes, con la colaboración de Jon Raymond, y la producción la encabeza una compañía francesa llamada MK2 Films, la cual tiene en su catálogo trabajos de cineastas como Joachim Trier (Valor sentimental) y también Kleber Mendonça Filho (El agente secreto).

Fuente: Tribuna del Yaqui