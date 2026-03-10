¡Síguenos!
Destinarán mil 300 policías estatales para operativo de seguridad por Semana Santa

Con 2 mil elementos cuenta la policía estatal de seguridad pública en Sonora, con bases operativas en diferentes puntos de la entidad

Las autoridades se preparan para brindar seguridad Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sonora, destinará a mil 300 elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) para los operativos a implementarse de semana santa en la entidad, confirmó su comandante José Martínez Lavariega.

En entrevista con el titular de la Policía Estatal de Seguridad Pública, explicó que se tendrá presencia de elementos en todas las entradas y salidas de los principales puntos turísticos  de Sonora, como parte de los trabajos de prevención de accidentes y demás.

José Martínez Lavariega, explicó que operarán 35 mandos coordinados y 24 bases operativas, para mantener presencia en zonas críticas, como en la carretera Hermosillo a Mazatán,

Realizamos coordinaciones a través de mandos coordinados y recibimos solicitudes de los comisarios de algunos municipios en esas fechas, estamos atendiendo todas, todos los mandos coordinados ya están empeñados, son policías estatales asignados a esos municipios", dijo.

Explicó que, ante el incremento de turismo local y extranjero durante este periodo, se activarán 'Corredores Seguros' para reforzar la vigilancia en las principales rutas y zonas turísticas.

Desde el 5 de marzo, se desplegó parte del personal en el corredor de Sonoyta a Puerto Peñasco, que recibe turismo del estado de Arizona, Estados Unidos.

Se priorizan las actividades en áreas de presencia de turismo, se activan 'Corredores Seguros', ya tenemos incluso activados desde hace cinco días el corredor seguro que nace de Sonoyta y llega a Puerto Peñasco", expresó.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, supervisará el arranque del operativo de seguridad de semana santa, que será coordinado con cuerpos de bomberos y departamentos de policías municipales.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

