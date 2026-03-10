El proyecto comunitario 'Decídete, vive sin adicciones' fortalece el protocolo 'Mochila Sana': SEC Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- El proyecto comunitario 'Decídete: vive sin adicciones' forma parte del Plan de Atención a las Causas y se articula con los Consejos de Paz, lo que ha fortalecido el protocolo de 'Mochila Sana' en las aulas, que busca promover la seguridad en las escuelas, desde las familias y desde la comunidad, afirma la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

Froylán Gámez Gamboa, quien es el titular de la SEC, subrayó la importancia de promover la participación de los alumnos, docentes y las familias en acciones para la prevención, concientización y fortalecimiento de habilidades para la vida. De igual manera, resalto la instrucción del gobernador Alfonso Durazo Montaño de consolidar el trabajo en conjunto de las instituciones del Gobierno de Sonora, con el fin de generar mayores beneficios para la comunidad escolar y la sociedad.

El titular resaltó la importancia de dar a conocer lo que implica el consumo de sustancias prohibidas para que los jóvenes tengan el valor de decidir que no y que emocionalmente estén fortalecidos a través de una buena comunicación con su entorno familiar, que junto con las autoridades escolares serán quienes brinden la orientación adecuada para que tomen una buena decisión con respecto a sus vidas.

El proyecto comunitario ya se ha puesto en práctica en la secundaria estatal No. 11, en Ciudad Obregón, la cual contará con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como del DIF Sonora y la Secretaría de Salud, para la prevención del consumo de sustancias adictivas en los jóvenes.

Durante la gira de trabajo por el municipio de Cajeme, el Secretario de Educación y Cultura también supervisó la distribución de materiales y equipamiento a centros de trabajo de Educación Especial, además de liderar la entrega de constancias a 24 agentes educativas de Educación Inicial, quienes participaron en acciones de profesionalización para la mejora del servicio que prestan en las comunidades indígenas.

