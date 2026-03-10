Elías Retes impulsará el deporte en Navojoa con unidades más limpias y verdes; tendrán jornada de limpieza

Navojoa, Sonora.- Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, anunció un programa intensivo de limpieza y reforestación de las unidades deportivas de la ciudad, para brindar espacios más cómodos, frescos y aptos para el desarrollo de los atletas navojoenses.

En el marco de la Jornada Nacional por la Paz, el munícipe estuvo acompañado por la comunidad estudiantil del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) número 64, así como por la agrupación ecologista 'Acción Verde', quienes realizaron una jornada de limpieza y reforestación en la Unidad Deportiva 'Faustino Félix Serna'.

Durante la jornada, Elías Retes hizo entrega de maquinaria al personal encargado de las unidades deportivas para que puedan continuar con los trabajos de limpieza y retiro de maleza durante los próximos días.

Entregamos también dos tractores con complementos que nos van a ayudar a poder avanzar más rápido y poder mantener más limpias todas las unidades deportivas del municipio, así como los bulevares y las entradas y salidas de Navojoa… Agradecemos al gobernador del estado quien, fue quien nos donó estos tractores", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui