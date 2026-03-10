Este es el mapa oficial de La Cura Fest 2026 con las zonas del festival en la ExpoGan Sonora

Hermosillo, Sonora.- Después de tanta espera, finalmente el festival La Cura Fest reveló su mapa oficial para la edición 2026, en donde se podrán consultar las distintas áreas dentro del recinto de ExpoGan Hermosillo. Este evento, organizado por el exitoso cantante sonorense Carín León, se realizará los días 14 y 15 de marzo de 2026 con una mezcla de regional mexicano, country y folk.

Volviendo a la distribución de los diferentes espacios, el propósito es evitar inconvenientes con los miles de asistentes, ya que de esta manera quedaron asignadas las zonas para el público, así como las áreas VIP y general de este espectáculo que promete traer a artistas como el emblemático español Alejandro Sanz, la puertorriqueña Kany García, Kevin Kaarl y la banda Midland.

Así es el mapa oficial

Escenario Tecate Light (escenario principal)

Zona General Chapayeca

Escenario Rodeo

Área VIP Boca Chueca 1

Área VIP Boca Chueca 2

Palcos Primera Cita

Palcos UVV

Mapa oficial

¿Qué más se puede encontrar?

Además de la diversión, los organizadores se encargaron de incluir sectores especiales, como espacios dirigidos a personas que utilizan para comunicarse el sistema de Lengua de Señas Mexicana, sin omitir los lugares destinados al público que cuente con alguna discapacidad. Evidentemente, en caso de una emergencia de salud, quienes lo requieran deberán dirigirse a la zona de Servicios médicos.

Accesos al festival

Tienda de merch

Mercado

Zona de comida

Rueda de la fortuna

Estaciones de free water

Baños (WC)

Servicios médicos

Zona PCD (Personas con discapacidad)

Interpretación en LSM (Lengua de Señas Mexicana)

Más famosos invitados

Sábado 14 de marzo

Palomazo Norteño

Jumbo

Kakalo

Honorables

Temporal

Domingo 15 de marzo

La Firma

La Brissa

Liberatto

Element

Sorpresas

Antes que nada, para los fans que asistirán a La Cura Fest, la organización adelantó que el ganador del Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana subirá al escenario. Cabe destacar que el artista, de 36 años, tiene ya un buen tiempo sin presentarse en Hermosillo. En otro asunto, recientemente también se dio a conocer que una de las estrellas invitadas para el Escenario Rodeo será Bobby Pulido.

Es importante dejar en claro que en los próximos días se conocerán las identidades de los artistas que faltan por anunciar y, por supuesto, que en TRIBUNA te tendremos todos los detalles. En caso de que aún no tengas tu entrada y quieras asistir para ver a algunos de los cantantes presentes, consulta la disponibilidad a través del sitio oficial Superboletos.com y evita ser estafado, ya que es el único lugar autorizado para adquirirlas.

Fuente: Tribuna del Yaqui