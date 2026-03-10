? Estudiantes de Cecyte representarán a Sonora en la Femeci Nacional 2026 ?

Hermosillo, Sonora.- Los estudiantes de sexto semestre del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecyte Sonora) del plantel Granados, Everardo Romero Galindo y Jackie Michel Durazo Moreno, representarán a Sonora en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2026 (Femeci 2026) con su proyecto 'Nutrinova', que se realizará en la etapa nacional en San Carlos, Sonora, entre los días 10 y 13 de marzo de 2026.

'Nutrinova' es una plataforma digital que está diseñada para apoyar a los productores ganaderos de la región serrana de Sonora en la optimización de la alimentación de su ganado. Este sistema busca el incremento de la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad de la actividad de ganadería en la región.

Por su parte, la directora general de Cecyte, Blanca Aurelia Valenzuela, ha resaltado que durante la Femeci 2026, se contará con la participación de dos equipos más del subsistema, quienes presentarán una exhibición de sus proyectos 'Natuvera' y 'Astrobot 2.0', desarrollados por alumnado de los planteles Granados y Esqueda.

El proyecto 'Natuverao' realizado por las alumnas Alondra Méndez Monge y Daniela Jeannetthe Provencio Barceló, tiene como objetivo la elaboración de un aceite artesanal a partir del extracto del chiltepín, lo que hace que su activo principal posea propiedades antiinflamatorias y analgésicas que ayudan a aliviar dolencias musculares y articulares.

El proyecto 'Astrobot 2.0', desarrollado por los estudiantes Samantha Arreola Torres y Sergio Felipe Lagunas Coria, del Plantel Esqueda, tiene como propuesta la recolección de muestras del entorno espacial para evaluarlas en la búsqueda de metales, con el objetivo de fabricar semiconductores más resistentes y eficientes, tanto para su uso espacial como terrestre.

•El Colegio felicita a los estudiantes Samantha Arreola Torres y Sergio Felipe Lagunas Coria, junto con su asesora, la docente Daniela Ortega Cota, por obtener el tercer lugar en la competencia de Infomatrix Sudamérica Ecuador 2026.



Cecyte reafirma el compromiso con el Gobierno de Sonora con la educación y el impulso de la ciencia, la innovación y el desarrollo del talento de las y los jóvenes sonorenses.

