Gobierno apoya vivienda de familias en la sierra baja de Sonora con entrega de materiales

San Pedro de la Cueva, Sonora.- Para facilitar la rehabilitación de hogares y garantizar la transparencia mediante la conformación de Comités Ciudadanos de Vigilancia, encargados de supervisar que los apoyos lleguen correctamente a quienes más lo necesitan, la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves) llevó a cabo el programa 'Mejoramiento de Vivienda'.

Se trata de una inversión de 308 mil 551 pesos, para acciones que beneficiaron a 345 personas de los municipios de San Pedro de la Cueva, Villa Pesqueira, Soyopa y Bacanora, quienes recibieron materiales como láminas, sacos de cemento, pintura, impermeabilizante y tinacos, bajo la supervisión de comités ciudadanos.

Además, en el municipio de San Javier se formalizó la instalación del Comité Ciudadano de Vigilancia de Obra, para asegurar que la comunidad participe activamente en la validación y seguimiento técnico de los procesos de construcción.

Estas acciones forman parte del compromiso del gobernador Alfonso Durazo de priorizar el bienestar de las zonas con mayor necesidad, asegurando que los recursos se utilicen de manera eficiente y directa. Al fortalecer y promover la vigilancia social, se contribuye a construir un entorno más seguro y digno, asegurando que los beneficios se entreguen prioritariamente a los sectores con mayor rezago habitacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui