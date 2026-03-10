Gobierno Municipal de Hermosillo invita al concurso 'Jóvenes H Salvemos el Agua', edición 2026

Hermosillo, Sonora.- El Instituto Hermosillense de la Juventud (IHJ) y Agua de Hermosillo hacen una cordial invitación a personas de 12 a los 29 años de edad que radican en la capital sonorense a participar en el concurso 'Jóvenes H Salvemos el Agua', edición 2026, formando parte mediante la creación de obras de teatro con títeres de guante cuyos personajes promuevan el uso responsable del agua; tienen hasta el 18 de marzo para registrarse.

El director del IHJ, Francisco Villaescusa, y la gerente de Fomento a la Cultura del Agua y Corresponsabilidad Ciudadana del organismo operador Agua de Hermosillo, Rebeca Villanueva, dieron el anuncio oficial del concurso, además de expresar que dicha estrategia tiene como finalidad el sumar la creatividad, la expresión artística y la educación ambiental al mensaje del cuidado y uso responsable del agua.

Quienes estén interesados pueden registrarse a través del enlace https://tinyurl.com/Salvemos-el-AguaH y recibirán una capacitación por parte del personal del Instituto Municipal de Cultura y Arte el 21 de marzo, abordando aspectos técnicos, tips del cuidado del agua, medidores, así como también sobre los personajes ya existentes como Tina Gotina, Paco Tinaco y El Guardián del agua, entre otros.

Villaescusa informó que los participantes deberán conformarse en equipos desde dos hasta seis integrantes, además de datos específicos: "Todo este evento se realiza dentro del marco del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo; después la premiación tendrá lugar el día 26 de abril, en una ceremonia donde se reconocerá el trabajo de los jóvenes y allí se van a estar presentando las obras ese mismo día".

Rebeca Villanueva dejó claro que los personajes ya existentes sí se deben retomar; sin embargo, los concursantes deben echar a volar su creatividad y se permitirá crear otros nuevos como parte de sus propuestas. A continuación, te mencionamos los premios económicos que se llevarán las obras seleccionadas como las mejores por parte del jurado calificador:

Primer lugar : 30 mil pesos

: 30 mil pesos Segundo lugar : 20 mil pesos

: 20 mil pesos Tercer lugar: 10 mil pesos

#Hermmosillo | El ayuntamiento a través de Agua de Hermosillo lanzó la convocatoria 'Jóvenes H, salvemos el agua' y el cual tiene la finalidad de involucrar a ese sector de la población con acciones e ideas que contribuyen al mejor uso de ese recurso uD83DuDCA7 pic.twitter.com/YT62yZD1Zr — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui