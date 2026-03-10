Granados, Sonora, estrena parque público entregado por Secretaría de Bienestar; beneficia a familias

Granados, Sonora.- Con una obra que tiene como objetivo el fortalecimiento de los espacios para la convivencia de las familias en la comunidad de Granados, la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado realizó la entrega del parque Bicentenario.

Durante el evento, el secretario de Bienestar en Sonora, Fernando Rojo de la Vega, destacó que los espacios públicos adquieren un nuevo valor cuando se comienzan a utilizar por la comunidad. "Los espacios públicos cobran un sentido distinto cuando empiezan a ser utilizados por la gente. En este parque ya vemos a niñas, niños y jóvenes disfrutando de él y dándole vida a este lugar", agregó.

Granados estrena parque público entregado por Secretaría de Bienestar

El proyecto fue desarrollado en un área de 900 metros cuadrados que incluye diversos juegos infantiles, cancha multifuncional, andadores, iluminación, además de áreas de convivencia para las familias, incluyendo un mobiliario urbano y ejercitadores al aire libre.

La obra representó una inversión de más de 2.1 millones de pesos, que se tomaron del fondo de recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), la cual beneficiará directamente a 251 habitantes de la comunidad. El secretario resaltó que este tipo de proyectos son posibles gracias al impulso del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y al trabajo en conjunto con el alcalde de Granados, Vinicio Durazo, para mejorar los espacios públicos del municipio.

Con la construcción de este nuevo parque, las familias de Granados ya cuentan con un espacio pensado para el deporte, la convivencia y el encuentro comunitario.

Entrega de nuevo parque recreativo en Granados, Sonora, el pueblo más bonito de la alta sierra sonorense… En la gráfica, el titular de la Secretaría del Bienestar en el Gobierno de Sonora, Fernando Rojo de la Vega y el alcalde del lugar, Vinicio Durazo ?@SonoraBienestar? pic.twitter.com/HvALlOPUjt — Ruiz Quirrín (@rquirrin) March 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui