Homicidios en Sonora caen 55% desde el inicio del Gobierno de Sheinbaum: SESNSP

Ciudad de México.- La primera presidencia de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 10 de marzo, la mandataria instruyó a su Gabinete informar sobre las actualizaciones de su estrategia de seguridad nacional. En el reporte, se detalló que el estado de Sonora tuvo una baja importante en el delito de homicidio doloso.

En la previa, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó que el promedio diario de homicidios dolosos en la República Mexicana disminuyó 44 por ciento entre septiembre de 2024 (el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum) y febrero de 2026, de acuerdo con datos recopilados por las 32 fiscalías estatales del país.

Disminuyen homicidios en Sonora. Foto: Gobierno de México

Posteriormente, expuso que 26 entidades federativas reportaron una baja en el delito de homicidio en el periodo enero-febrero 2026 vs enero-febrero 2025. Los estados con mayores reducciones fueron San Luis Potosí (-86%), Quintana Roo (-69.3%), Aguascalientes (-65.4%) y Guanajuato (-63.2%).

Bajan homicidios en Sonora

En lo que respecta al estado de Sonora, gobernador por Alfonso Durazo Montaño, la titular de la SESNSP señaló que en los meses de enero y febrero 2026, hubo una disminución de 45 por ciento, respecto al mismo periodo de 2025.

Acto seguido, al hablar de los estados que al inicio de la Administración de Claudia Sheinbaum presentaban un mayor número de homicidios, señaló que Sonora volvió a destacar. En septiembre de 2024 se reportaban 4.10 asesinatos diarios, mientras que en febrero de 2026 se reportan 1.86, lo que representa una tendencia a la baja. De acuerdo con Marcela Figueroa, esto significa una disminución de -55 por ciento del promedio diario respecto a septiembre 2024.

Es importante señalar que en noviembre de 2025 se reportó un repunte de este delito, alcanzando los 2.97 diarios, sin embargo, para diciembre del mismo año bajó a 2.68. Pese al repunte registrado en noviembre de 2025, los datos más recientes muestran que la tendencia en Sonora vuelve a la baja.

Fuente: Tribuna del Yaqui