Hoteles en San Carlos se encuentran casi al tope por los últimos eventos celebrados

San Carlos, Sonora.- Los eventos que se han desarrollado durante las últimas semanas en San Carlos han puesto casi al tope los hoteles en este destino, lo que además ha generado una importante derrama económica en restaurantes y otros comercios.

El presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Guaymas y San Carlos, Arturo Mungarro López, manifestó que este destino es muy atractivo para la realización de eventos masivos, lo que ha redundado en beneficio para hoteleros, prestadores de servicio, restauranteros y comercio en general.

Comentó que a finales de febrero se celebró el San Carlos Rally, que congregó a alrededor de mil 700 personas provenientes de distintos puntos de Sonora, así como de otras entidades, e incluso de Estados Unidos.

Y el sábado pasado se llevó a cabo el Vino Fest, que de acuerdo a los organizadores tuvo una asistencia de poco más de 4 mil personas, superando las expectativas que se tenían, y que puso la ocupación hotelera casi al 100 por ciento en San Carlos, puntualizó.

Por su parte, Alfredo Oceguera Mendoza, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Guaymas, Empalme y San Carlos, destacó que este tipo de eventos generan una importante derrama económica, además de dar una importante proyección a este destino a nivel estatal y nacional.

Señaló que, en el caso del Vino Fest, mucha de la gente que asistió al evento llegó a San Carlos desde un día antes, por lo que todo eso conlleva derrama por ocupación hotelera, consumo en restaurantes, en gasolineras, tiendas de autoservicio, renta de yates y en otros servicios; "aquí para todos hay".

