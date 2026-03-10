Inflación en Sonora sube a 3.20% durante febrero de 2026 por alza en alimentos, electricidad y servicios, revela Inegi

Hermosillo, Sonora.- La inflación en Sonora aumentó 3.20 por ciento durante el mes de febrero de 2026, a causa de los aumentos de la electricidad, alimentos, salud, educación y esparcimiento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sin embargo, a nivel nacional, la inflación aumentó a 4.02 por ciento.

Algunos de los productos que aumentaron durante el mes de febrero de 2026 son:

Energía eléctrica : El recibo de luz aumentó 3.86 por ciento en comparación con el mes de enero 2026.

: El recibo de luz aumentó 3.86 por ciento en comparación con el mes de enero 2026. Alimentos : En general, el aumento fue de 3.43 por ciento; sin embargo, los alimentos que más subieron fueron el tomate, limón, papa, zanahoria y los productos cárnicos.

: En general, el aumento fue de 3.43 por ciento; sin embargo, los alimentos que más subieron fueron el tomate, limón, papa, zanahoria y los productos cárnicos. Salud y cuidado personal : Productos y servicios relacionados aumentaron 6.05 por ciento.

: Productos y servicios relacionados aumentaron 6.05 por ciento. Bares y restaurantes : Los servicios de comida fuera del hogar tuvieron un aumento de 8.94 por ciento.

: Los servicios de comida fuera del hogar tuvieron un aumento de 8.94 por ciento. Educación y esparcimiento : Durante el mes de febrero de 2026 subieron 3.42 por ciento.

: Durante el mes de febrero de 2026 subieron 3.42 por ciento. Ropa, calzado y accesorios: El costo de estos artículos tuvo un alza de 2.96 por ciento.

No obstante, no todo ha sido aumento; algunos productos básicos han disminuido su precio durante febrero de 2026:

Aguacate : Bajó un 38.86 por ciento

: Bajó un 38.86 por ciento Cebolla : Disminuyó un 27.19 por ciento.

: Disminuyó un 27.19 por ciento. Piña : Decreció 12.25 por ciento.

: Decreció 12.25 por ciento. Naranja : Descendió 9.56 por ciento.

: Descendió 9.56 por ciento. Pescados y mariscos : Sus precios bajaron 0.63 por ciento

: Sus precios bajaron 0.63 por ciento Leche , huevos y derivados : Se redujo un 0.10 por ciento

, : Se redujo un 0.10 por ciento Gas doméstico : Disminuyó 1.53 por ciento.

: Disminuyó 1.53 por ciento. Gasolinas : Los precios de alto y bajo octanaje disminuyeron 0.67 y 4.61 por ciento, respectivamente.

: Los precios de alto y bajo octanaje disminuyeron 0.67 y 4.61 por ciento, respectivamente. Muebles y accesorios domésticos: Registraron una baja de 0.80 por ciento.

Hermosillo cerró el mes de febrero de 2026 con una inflación en 3.07 por ciento, estando por debajo del promedio estatal. Sin embargo, a nivel nacional, la inflación cerró en 4.02 por ciento en febrero, impulsada principalmente por el aumento en las verduras y cigarrillos. Por su parte, los analistas revisaron al alza sus pronósticos inflacionarios, considerando que aún no se refleja el impacto con la guerra en Medio Oriente, ya que los ataques comenzaron el último día de ese mes.

En febrero 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 144.307 y representó un aumento de 0.50% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.02%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

??4.50% subyacente… pic.twitter.com/SHsps67Ujr — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) March 9, 2026

En los restaurantes y loncherías, el aumento de entre 0.80 y 0.86 por ciento fue debido al aumento del jitomate, limón, papa y diversos tubérculos. En el sector dentro de la actividad económica de alimentos, bebidas y tabaco, aumentó 6.20 por ciento a tasa anual.

