Inicia en Hermosillo el primer Foro Internacional de Bomberos y Rescatistas

Hermosillo, Sonora.- Con la participación de rescatistas y bomberos provenientes de distintos estados de México y del extranjero, inició en Hermosillo el primer Foro Internacional de Bomberos y Rescatistas, espacio enfocado en la actualización y fortalecimiento de las capacidades de los cuerpos de emergencia.

Jesús Fierro, secretario del sindicato de bomberos, expuso que este congreso se va a desarrollar en la capital sonorense del 10 al 13 de marzo.

El encuentro forma parte de las actividades por el 80 aniversario del Departamento de Bomberos de Hermosillo y reúne a especialistas, instructores y personal operativo interesados en compartir experiencias, técnicas y herramientas que permitan mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo", detalló.

Abundó, que el foro busca acercar nuevas tecnologías y métodos de atención a emergencias que ya se aplican en otros países y participarán elementos de al menos 15 estados del país, además de invitados de Estados Unidos y Chile.

