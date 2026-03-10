¡Síguenos!
Navojoa

Investigadores de UES Navojoa trabajan en crear 'superalimento' para controlar la diabetes

El proyecto consiste en la transformación de la vaina de mezquite, la cual puede ser un alimento dietético especial para consumidores con diagnóstico de diabetes

Los estudiantes Juan Manuel Reyes y Andrea Cozarit colaboran en esta investigación Foto: Internet

Navojoa, Sonora.- Investigadores de la Universidad Estatal de Sonora (UES) campus Navojoa trabajan en la transformación de un 'superalimento'; se trata de la vaina del mezquite, la cual, podrá utilizarse como prevención y control de la diabetes.

El proyecto está liderado por José Luis Espinoza Acosta, quien integra el Núcleo Académico Básico de la Maestría en Ciencias de Producción y Gestión de Negocios Agropecuarios en Navojoa y considera que su investigación es un claro ejemplo del aprovechamiento de los recursos naturales en zonas áridas para el beneficio de la población.

Espinoza Acosta explicó que su proyecto consiste en la transformación de la vaina de mezquite (Prosopis juliflora), la cual contiene un alto valor nutricional y puede ser un alimento dietético especial para consumidores con diabetes.  

El enfoque principal consiste en desarrollar matrices alimentarias, como galletas o panificados, con bajo índice glucémico y libres de gluten… ofreciendo soluciones nutricionales preventivas y sostenibles para consumidores con requerimientos dietéticos especiales", puntualizó.

 

