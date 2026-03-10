Más del 50% de los drenajes colapsados se deben a objetos arrojados al alcantarillado: Lamarque Cano

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, informó que más del 50 por ciento de los reportes de drenajes colapsados en el municipio están relacionados con objetos que la ciudadanía arroja al sistema de alcantarillado.

De acuerdo con el presidente municipal, entre los artículos encontrados en las tuberías no solo hay toallitas húmedas, sino también objetos de gran tamaño como almohadas, cobijas, colchones, hieleras, bicicletas, llantas e incluso ladrillos y bloques.

El alcalde señaló que esta situación complica el funcionamiento del sistema de drenaje y provoca constantes taponamientos de la antiestructura hidrosanitaria en diferentes sectores del municipio.

Debido a lo anteriormente expuesto, el edil cajemense hizo un llamado a la población a evitar tirar cualquier tipo de objeto extraño al alcantarillado, ya que esta práctica podría reducir entre un 40 y 50 por ciento los problemas actuales en la red de drenaje.

Pide pagar a tiempo

Además, Lamarque Cano pidió a los ciudadanos apoyar con el pago de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, ya que actualmente solo cuatro de cada diez usuarios cumplen con esta obligación.

Ayúdenos con el pago, solo cuatro de cada 10 ciudadanos cumplen con el pago oportuno del agua potable y así pagan el alcantarillado, el saneamiento; tenemos una cartera vencida de mil 700 millones de pesos, yo con eso le doy tres vueltas al Cajeme", expresó.

También recordó que los contribuyentes no pagan de manera oportuna el impuesto predial, cuyos recursos son destinados al mantenimiento de las calles; sin embargo, también presenta una cartera vencida superior a los mil millones.

El Ayuntamiento de Cajeme, a través del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), acaba de implementar un programa encaminado a mejorar la atención de reportes de fuga de aguas negras y agua potable.

