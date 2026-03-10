Padres de familia de Ciudad Obregón avalan regular uso de celulares en escuelas

Ciudad Obregón, Sonora.- Madres y padres de familia de estudiantes de escuelas secundarias, principalmente, expresaron opiniones diversas sobre la regulación del uso de los teléfonos celulares dentro de los planteles educativos que se está impulsando por parte de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

Esto, luego de que las autoridades educativas prohibieron el uso recreativo de celulares y dispositivos electrónicos en escuelas de educación básica para prevenir el acoso y mejorar el aprendizaje.

Me parece bien que no estén todo el tiempo agarrados del celular, porque a la escuela van a estudiar, no a estar pegados en las redes sociales, pero sí es importante que mi niña lo traiga porque puede ofrecerse algo", comentó por su parte Guadalupe Sánchez, madre de familia.

La postura de los padres sobre dichas medidas que se implementarán en las escuelas, según autoridades de la SEC, ha sido favorable en lo general.

Yo creo que no deben prohibirlo porque los plebes más lo harán, pero sí es bueno que se pongan más atentos para que no abusen de él, porque ahorita estando en casa no hacen otra cosa y ya es el colmo que en la escuela también lo hagan. Me parece bien, es parte de la disciplina", señaló Ernesto García, padre de un alumno de secundaria.

No es prohibición

Ante esas opiniones, Froylán Gámez Gamboa, titular de la Secretaría de Educación y Cultura, aclaró que no se trata de una medida de prohibición.

Dentro de los planteles educativos hay una regulación que emitimos, no es una prohibición, que quede claro, para que dentro del horario escolar los alumnos no utilicen las redes sociales o algún distractor; por supuesto que, en el caso de alguna llamada de emergencia o atención con madres y padres de familia, no hay ningún problema", subrayó.

El funcionario reiteró el llamado para madres y padres de familia, para que estén atentos y revisen el contenido digital que consumen sus hijos, para que este sea adecuado según las edades de los menores.

La medida que ha dado tema de conversación busca que los dispositivos permanezcan guardados y en silencio durante la jornada escolar y se suma a la iniciativa nacional para restringir los dispositivos y fortalecer el aprendizaje.

Padres de familia de Ciudad Obregón avalan regular uso de celulares en escuelas

Fuente: Tribuna del Yaqui