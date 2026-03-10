Policías municipales de Cajeme se capacitan en Lengua de Señas Mexicana para atención incluyente

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) participaron en un curso de Lengua de Señas Mexicana (LSM), a fin de fortalecer la atención a la ciudadanía y fomentar una comunicación más incluyente.

La capacitación estuvo a cargo del Policía Tercero Omar Daniel Gaxiola Simental, quien forma parte del área de Programas Preventivos y tiene una duración de cuatro sesiones, durante las cuales los agentes adquieren conocimientos básicos y prácticos sobre esta forma de comunicación.

A lo largo del curso, el cual tiene el objetivo de profesionalizar y sensibilizar a los policías, los participantes aprenden conceptos fundamentales de la LSM, así como señas y expresiones que pueden utilizar en situaciones cotidianas de su trabajo, como la atención de reportes, orientación a la ciudadanía y apoyo durante emergencias, generando mayor empatía y confianza.

Fuente: Tribuna del Yaqui