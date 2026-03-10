Propone el diputado de MC, Manuel Scott, prohibir los plásticos de un solo uso en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), en el Congreso del Estado, Manuel Scott, presentó una iniciativa a fin de que en Sonora se prohíban los plásticos de un solo uso y reducir la contaminación.

El legislador expuso en la tribuna del congreso que los plásticos de un solo uso quedan prohibidos con dicha propuesta; en especial, no está permitido vender, distribuir, emplear o usar envases, embalajes u otros productos de un solo uso, elaborados completa o parcialmente con plástico.

El diputado @ManuelScott07 (MC) planteó reformas para reducir de manera progresiva el uso de plásticos de un solo uso. pic.twitter.com/mmOmwnbXVz — Congreso Local Son (@CongresoSon) March 10, 2026

Esta propuesta se turnó a la comisión de Ecología y Medio Ambiente. Manuel Scott dijo que, en caso de aprobarse su iniciativa, quedarán excluidos de la prohibición, comercialización y distribución los plásticos de un solo uso destinados a la asistencia médica y a la gestión menstrual.

Los plásticos de un solo uso se han convertido en uno de los desafíos ambientales más urgentes del siglo XXI; estos materiales diseñados para ser utilizados durante un periodo extremadamente corto pueden permanecer en el ambiente durante siglos", señaló.

Fuente: Tribuna del Yaqui