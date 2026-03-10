¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
MC

Propone el diputado de MC, Manuel Scott, prohibir los plásticos de un solo uso en Sonora

Manuel Scott, diputado de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para que en Sonora se prohíban los plásticos de un solo uso

Propone el diputado de MC, Manuel Scott, prohibir los plásticos de un solo uso en Sonora
El legislador expuso que con esta iniciativa se busca reducir la contaminación Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), en el Congreso del Estado, Manuel Scott, presentó una iniciativa a fin de que en Sonora se prohíban los plásticos de un solo uso y reducir la contaminación.

El legislador expuso en la tribuna del congreso que los plásticos de un solo uso quedan prohibidos con dicha propuesta; en especial, no está permitido vender, distribuir, emplear o usar envases, embalajes u otros productos de un solo uso, elaborados completa o parcialmente con plástico.

Esta propuesta se turnó a la comisión de Ecología y Medio Ambiente.  Manuel Scott dijo que, en caso de aprobarse su iniciativa, quedarán excluidos de la prohibición, comercialización y distribución los plásticos de un solo uso destinados a la asistencia médica y a la gestión menstrual.

Los plásticos de un solo uso se han convertido en uno de los desafíos ambientales más urgentes del siglo XXI; estos materiales diseñados para ser utilizados durante un periodo extremadamente corto pueden permanecer en el ambiente durante siglos", señaló.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.