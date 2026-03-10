Refrenda Toño Astiazarán compromiso por la seguridad con tres niveles de gobierno

Hermosillo, Sonora.- La recuperación de espacios públicos, iluminación y la coordinación estratégica entre los tres niveles de gobierno fueron algunos de los temas abordados en la reunión a la que el presidente municipal Antonio Astiazarán asistió en Palacio Nacional con la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo.

Toño Astiazarán explicó que a la reunión asistieron representantes de 61 municipios del país junto a diversas dependencias del Gobierno Federal para analizar acciones conjuntas orientadas a fortalecer la seguridad, a través de políticas públicas que también promuevan la convivencia comunitaria y el uso de espacios públicos.

La participación de las ciudades invitadas respondió a diversos criterios, entre ellos el número de habitantes y los retos que enfrentan en materia de seguridad, con el objetivo de compartir experiencias y generar estrategias coordinadas que permitan mejorar las condiciones en cada región.

Desde Palacio Nacional en la Ciudad de México, hoy tuvimos una reunión de trabajo varios alcaldes del país con la presidenta de la república, la doctora Claudia Sheinbaum para hablar de unos retos que tenemos, entre otros por su puesto, el tema de la seguridad. Seguiremos trabajando como siempre, coordinados para tener un Hermosillo seguro", agregó.

Durante la reunión también se abordaron temas que buscan fortalecer el tejido social mediante la recuperación y activación de espacios públicos para que los municipios puedan aportar terrenos que permitan crear nuevas áreas deportivas o rescatar aquellas que actualmente se encuentran en abandono.

En ese sentido, Hermosillo ha mejorado más de 500 espacios públicos en equipo con la ciudadanía como el Parque Madero, Jardín Juárez y la Unidad Deportiva El Cárcamo, entre otros, por lo que esta iniciativa del Gobierno Federal permitirá crecer en las metas planteadas.

¡Muy buenos días! Estamos por iniciar una reunión en la Ciudad de México, en Palacio Nacional con la Presidenta @Claudiashein y alcaldes de distintos municipios del país, para atender varios temas relevantes, entre ellos, el trabajo y la coordinación en seguridad pública.… pic.twitter.com/f0m6Jwu25k — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) March 10, 2026

En materia de iluminación, el programa 'Camina Segura' del Gobierno Municipal que en Hermosillo ya suman más de 105 corredores con wifi gratuito y cámaras de videovigilancia, coincide con la visión del Gobierno Federal de impulsar Senderos Seguros, estrategia enfocada en materia de alumbrado de andadores peatonales.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con los tres niveles de gobierno y la ciudadanía para fortalecer la seguridad, impulsar la recuperación de espacios públicos y construir entornos más seguros para las familias hermosillenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui