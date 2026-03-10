Sonora lidera crecimiento manufacturero en la frontera norte: Alfonso Durazo

Hermosillo, Sonora.- Sonora se consolidó como el estado con mayor crecimiento en la industria manufacturera de la frontera norte del país y el cuarto a nivel nacional, al registrar un incremento sostenido de noviembre de 2021 a noviembre de 2025, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el crecimiento del sector manufacturero en la entidad pasó de 3.2 a 4.5 por ciento en ese periodo, lo que coloca a Sonora como una de las economías industriales más dinámicas del país.

El mandatario estatal explicó que este avance es resultado de la estrategia de desarrollo industrial impulsada mediante el Plan Sonora de Energías Sostenibles, la cual ha permitido atraer inversiones y fortalecer sectores estratégicos.

Según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (Imaief), en noviembre la manufactura avanzada en Sonora registró un crecimiento anual de 8.9 por ciento, el más significativo dentro del sector, lo que refleja una transición hacia actividades industriales con mayor contenido tecnológico.

En términos generales, la actividad industrial de la entidad reportó un crecimiento anual de 0.6 por ciento; sin embargo, el sector manufacturero destacó como uno de los principales pilares de la economía estatal. Las autoridades estatales señalaron que este desempeño está vinculado con el impulso a cadenas de valor relacionadas con la electromovilidad, la transición energética y la industria de semiconductores, sectores que forman parte de la estrategia para posicionar a Sonora como un polo de innovación industrial en el norte del país.

Con estos resultados, el gobierno estatal busca consolidar a Sonora como un destino atractivo para inversiones de alto valor tecnológico y fortalecer su papel dentro del mapa industrial nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui