Sonora registra 121 casos de sarampión; la transmisión se concentra en zonas agrícolas

Ciudad Obregón, Sonora.- Un total de 121 casos confirmados de sarampión existen hasta la fecha en Sonora, según José Luis Alomía Zegarra, titular de la Secretaría de Salud en la entidad.

No se han registrado defunciones por esa causa, aseguró el funcionario, destacando que los casos confirmados no son comunitarios y tampoco se encuentran en las ciudades.

En el estado de Sonora tenemos una condición epidemiológica muy interesante; la gran mayoría de los casos que se confirman no son casos en las comunidades o cascos urbanos, sino que es una transmisión que se está dando en las zonas agrícolas por la llegada de jornaleros que vienen de otras entidades, donde sí hay una presentación importante de casos", señaló.

Alomía Zegarra, dijo a TRIBUNA que el sarampión llegó desde mediados del año pasado a varios Estados. "No tenemos brotes en escuelas, ni en zonas laborales, así como en ninguna de las unidades médicas; los casos se concentran en campos agrícolas, por ello estamos trabajando intensamente en esos lugares con el tema de vacunación y promoción de la salud", recalcó.

