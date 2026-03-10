Tormenta Invernal impacta en Sonora HOY: Alertan lluvias, heladas y posible nieve este 10 de marzo

Hermosillo, Sonora.- Si este martes 10 de marzo de 2026 tienes planeado salir de casa o realizar actividades al aire libre en Sonora, conviene revisar con atención el pronóstico del tiempo. Durante la jornada se prevén cambios importantes en las condiciones meteorológicas, con ambiente frío por la mañana, lluvias en varias regiones del estado y rachas de viento que podrían sentirse con fuerza.

Además, en zonas serranas existe posibilidad de caída de nieve o aguanieve, debido a la influencia de un sistema invernal que afectará al noroeste del país durante gran parte del día. ¡Toma precauciones!

Así será el clima en Sonora HOY martes 10 de marzo. Foto: Conagua

Así influirá la tormenta invernal en el clima de Sonora

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal meteorológico Meteored.mx, este día la cuarta Tormenta Invernal se desplazará sobre Sonora y Chihuahua y, en interacción con un río atmosférico, provocará condiciones de tiempo inestable en la región. Este fenómeno generará cielo de medio nublado a nublado durante gran parte del día, además de lluvias e intervalos de chubascos en distintas zonas de Sonora.

También se esperan vientos de dirección variable con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, acompañados de rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora. Las condiciones atmosféricas también favorecerán la posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas del estado, principalmente en regiones montañosas del norte y noreste.

Durante las primeras horas del día, el ambiente será fresco en gran parte del estado, mientras que en zonas serranas las temperaturas podrían sentirse de gélidas a muy frías, con condiciones propicias para la formación de heladas. En ciudades del norte y noroeste, como San Luis Río Colorado, se prevé una temperatura máxima cercana a 25°C y mínima alrededor de 12°C, con intervalos de sol y nubosidad. En Sonoyta, el termómetro podría alcanzar 22°C durante el día y descender hasta 10°C.

En el litoral, Puerto Peñasco registrará temperaturas cercanas a 19°C, con mínimas alrededor de 15°C y condiciones mayormente estables. Mientras tanto, en zonas donde se esperan precipitaciones, como Heroica Caborca, se pronostican valores cercanos a 22°C durante el día y alrededor de 12°C por la mañana, con presencia de lluvia.

Conforme avance la jornada, el ambiente tenderá a templarse en gran parte de Sonora, aunque se mantendrá la posibilidad de lluvias en algunos municipios. En Hermosillo, la temperatura máxima podría alcanzar cerca de 21°C, con una mínima aproximada de 12°C y probabilidad de precipitaciones durante el día. En la región centro, localidades como Villa Pesqueira (Mátape) registrarán temperaturas cercanas a 18°C como máxima y alrededor de 9°C como mínima.

En la frontera norte, ciudades como Heroica Nogales tendrán máximas cercanas a 15°C y mínimas de 5°C, mientras que Agua Prieta podría registrar 16 grados como máxima y descender hasta menos 9°C durante la madrugada.

Durante la noche de este martes, la cuarta tormenta invernal comenzará a desplazarse hacia Texas, Estados Unidos, por lo que gradualmente dejará de afectar al territorio nacional. Sin embargo, durante las últimas horas del día aún podrían presentarse cielo nublado, lluvias aisladas y viento moderado en distintas regiones de Sonora.

En el sur del estado, Ciudad Obregón registrará temperaturas cercanas a 21°C como máxima y alrededor de 14°C como mínima, mientras que Huatabampo alcanzará aproximadamente 23°C durante el día y descenderá a 14°C por la noche. En la zona costera, Heroica Guaymas podría registrar valores cercanos a 20 grados durante la tarde y alrededor de 13 grados durante la noche, con posibilidad de lluvias.

Fuente: Tribuna del yaqui