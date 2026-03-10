Unison y Universidad de Arizona inauguran Seminario Binacional 'Caminos de Trabajo Social Global 2026'

Hermosillo, Sonora.- La Universidad de Sonora (Unison), en colaboración con la Universidad Estatal de Arizona (ASU), inauguró el Seminario Binacional 'Caminos de Trabajo Social Global 2026: Migración, Derechos Humanos y Comunidad', el cual tiene como finalidad fortalecer las acciones colaborativas con la institución estadounidense, además de que 33 estudiantes de Sonora y Arizona llevarán a cabo una reflexión de problemáticas sociales contemporáneas y el papel del trabajo social en contextos de vulnerabilidad.

"Este seminario no solo favorece la vinculación académica y la creación de redes de colaboración, sino que también permite a nuestros visitantes de la ASU vivir un aprendizaje bicultural profundo. Van a conocer de primera mano la labor profesional en contextos vulnerables y vamos a reafirmar que la generación de conocimiento es la herramienta más poderosa para unir a nuestras sociedades", expresó la rectora de Unison, Dena María Camarena Gómez.

Unison y ASU inauguran Seminario Binacional 'Caminos de Trabajo Social Global 2026'

En discurso, la rectora mencionó que, a causa de que la retórica antiinmigrante sigue presente en el contexto global y está marcando una fuerte división, es pertinente que los desafíos actuales, como la migración y los derechos humanos, reciban la atención debida, así como la participación activa de las instituciones educativas. Por ello, hizo hincapié en que se debe abogar por políticas que protejan los derechos y permitan construir comunidades que en realidad sean inclusivas.

Rubén José Manríquez Rico, jefe de departamento de Trabajo Social de Unison campus Hermosillo, afirmó que el seminario se lleva a cabo en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Trabajo Social, el cual es celebrado el tercer martes del mes de marzo de cada año, y que en este 2026 será el día 17. Asimismo, mencionó que la próxima celebración será con el lema Co-construyendo esperanza y armonía, para unir una sociedad dividida.

"Este lema es llamado Arambe, un vocabulario africano que significa unir, todos unidos o trabajar juntos; vamos a convivir no solamente en el aula, no solamente en el auditorio; vamos a estar trabajando también, interactuando cara a cara con los actores sociales, con quienes viven los problemas, con quienes enfrentan una situación, un problema o una necesidad y viven en condiciones de vulnerabilidad", señaló Manríquez Rico.

Por otra parte, Ivelisse López González, maestra de la Escuela de Trabajo Social y directora del programa 'Caminos a Trabajo Social Global' ASU, mencionó su sentir al gran trabajo en conjunto de las universidades, recordando el clima global en el que nos encontramos como sociedad, aún marcado por la división, injusticia y la retórica antinmigrante; sin embargo, reafirmó el compromiso del programa y reconoció que el conocimiento dentro del seminario es para abogar por políticas que protejan los derechos humanos y construyan sociedades inclusivas, sostenibles y compasivas.

En la ceremonia, se contó con la honorable presencia de Jessica Yvette Coronado Verdugo, directora de Apoyo a Estudiantes de la Universidad de Sonora; Juan Carlos Gálvez Ruiz, director administrativo del campus Hermosillo; y Marisol Delgado Torres, subdirectora de Cooperación, Movilidad e Internacionalización; Beatriz Vega de la Luna, coordinadora del Centro Global de Investigación y Ciencias Aplicadas de la Universidad Estatal de Arizona; y Dolores Guadalupe Morales Flores, coordinadora del Seminario Binacional, entre otros funcionarios y docentes de ambas instituciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui