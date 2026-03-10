Universidad de Sonora responde al Staus sobre salario, contrato colectivo y prestaciones

Hermosillo, Sonora.- La Universidad de Sonora (Unison) entregó respuestas formales al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) durante la segunda mesa de negociación salarial 2026. De hecho, es necesario mencionar que las partes involucradas acordaron mantenerse en contacto y, especialmente, dar seguimiento a cada uno de los planteamientos presentados.

La comisión revisora estuvo encabezada por Guillermo Cuamea Cruz, secretario general administrativo, quien entregó los oficios a Cuauhtémoc Nieblas Cota, secretario general del STAUS. En este material se incluyeron las respuestas al pliego petitorio presentado por el sindicato, así como también los señalamientos de presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

En este encuentro, las autoridades universitarias informaron sobre las gestiones realizadas ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, con el objetivo de atender el componente presupuestal relacionado con las revisiones salariales y contractuales. Cabe resaltar que, según lo expuesto, la SEP ya emitió una respuesta a las peticiones, mientras que la administración universitaria continúa realizando gestiones en busca de recursos adicionales que permitan atender las solicitudes derivadas de la negociación con los sindicatos.

Este martes 10 de marzo

Ahora bien, al enfocarse en el pliego de presuntas violaciones, la institución académica entregó un oficio que resume las respuestas otorgadas a la representación sindical, así como las relacionadas con temas como apoyo de guardería, ayuda para educación especial, docentes sindicalizados que se encuentran con baja y alta del Isssteson, actualización del reporte del Programa de ocupación de plazas académicas vacantes, listado de solicitudes de asignación de nivel temporal y su estatus.

La Universidad de Sonora también entregó información sobre el presupuesto anual de ingresos y egresos, el seguimiento a reclamos por incumplimiento de prestaciones pactadas y la planilla del personal académico de los ciclos 2024 y 2025. De igual manera, en dicha sesión se informó que ya fue liberada una parte del recurso destinado exclusivamente al pago de finiquitos para los trabajadores jubilados.

En otro asunto, la universidad abordó la integración de subcomisiones mixtas que darán seguimiento técnico y administrativo a los temas planteados, haciendo énfasis en sus integrantes, sedes y horarios de trabajo. En el ámbito laboral, la administración universitaria reiteró que las plazas académicas no han desaparecido. Asimismo, ambas partes acordaron programar una reunión específica para revisar la propuesta sindical relacionada con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y analizar posibles alternativas de solución.

Fuente: Tribuna del Yaqui