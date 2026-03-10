VIDEO: Lamarque gestiona obras de infraestructura para Cajeme en reunión con Sheinbaum

Ciudad de México.- El municipio de Cajeme continuará impulsando obras de infraestructura urbana y social como parte de las gestiones realizadas ante el Gobierno Federal, informó el alcalde Javier Lamarque Cano tras sostener una reunión de trabajo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y miembros de su gabinete.

El encuentro tuvo como objetivo revisar proyectos y programas que permitan fortalecer el desarrollo del municipio, priorizando acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

Al concluir la reunión, el presidente municipal compartió un mensaje desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde explicó que durante el diálogo se presentaron diversos programas federales dirigidos a 61 municipios considerados prioritarios en el país, con el propósito de fortalecer el bienestar social y avanzar en la construcción de la paz en estas localidades.

Lamarque Cano detalló que los programas contemplan acciones de mejoramiento de vialidades, ampliación y modernización del alumbrado público, así como la construcción de escuelas y espacios públicos. En el caso de Cajeme, señaló que se gestiona la construcción de al menos una plaza multifuncional, diseñada como un espacio para el encuentro social, la convivencia familiar y el esparcimiento, especialmente para niñas, niños y jóvenes del municipio.

El alcalde destacó que este tipo de proyectos busca consolidar a Cajeme como un municipio más próspero, moderno y sostenible, mediante inversiones que fortalezcan tanto la infraestructura urbana como el bienestar de sus habitantes. A la reunión también asistieron el alcalde Antonio Astiazarán de Hermosillo y César Iván Sandoval de San Luis Río Colorado.

Fuente: Tribuna del Yaqui