Alfonso Durazo anuncia inversión de más de 10 mil millones de pesos para carreteras en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Una inversión de 10 mil 200 millones de pesos en infraestructura carretera para este año en el estado, anunció el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien destacó que, de 2021 a 2025, se destinaron 9 mil 363 millones de pesos en las rúas y en 2026 el monto será mayor.

"Para 2026 tenemos una inversión carretera de 10 mil 285 millones de pesos, ¿y en qué se va a ir esa enorme cantidad? Inversión federal son 7 mil millones de pesos, inversión estatal 984 millones de pesos e inversión privada 2 mil 300 millones de pesos", indicó.

El gobernador de Sonora enlistó las obras que se tienen programadas, donde destaca la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, con una inversión de 500 millones de pesos, y la modernización del libramiento de Nogales, con 800 millones.

Indicó que, en el libramiento de Navojoa, para sacar el tráfico pesado de la ciudad, se destinarán mil 500 millones de pesos. Se aplicarán 106 millones para caminos artesanales que ayudarán en la movilidad y el desarrollo de las comunidades indígenas.

Agregó que para continuar con la construcción y modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua destinarán cuatro mil millones de pesos; en el tramo Ímuris-Cananea habrá 450 millones, la misma cantidad para la conservación y fortalecimiento del trayecto Sonoyta-Puerto Peñasco, y de Sonoyta a San Luis Río Colorado se invertirán 71 millones.

Actualmente se gestionan proyectos clave que permitirán detonar el comercio, la atracción de nuevas inversiones, y el incremento de oportunidades económicas para las y los sonorenses, tales como los libramientos de Caborca, Sonoyta, y San Luis Río Colorado, así como las carreteras Ímuris-Aribabi, y la de Altar-Sásabe.

"Voy a insistir en El Sásabe-Altar, para permitir condiciones más adecuadas en el combate a la inseguridad en la región, con una respuesta rápida de los cuerpos de seguridad", señaló.

Durazo Montaño agregó que también se reparará el tramo Ímuris-Aribabi para facilitar la movilidad en la región y, respecto a la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, esta debe hacerse de cuatro carriles en todo el trayecto y, al término de su mandato, espera dejarla hasta el Poblado Miguel Alemán.

