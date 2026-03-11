Alfonso Durazo arranca el programa 'Niñas Adelante 2026' por el Día de las Mujeres

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, para crear un entorno libre para el desarrollo de las niñas y adolescentes, lanzó el programa 'Niñas Adelante 2026' por el marco del Día Internacional de las Mujeres, el pasado 8 de marzo.

Ante cientos de mujeres, trabajadoras de diferentes oficinas y dependencias del Ejecutivo estatal, señaló que su gobierno es un aliado de las causas y luchador de la igualdad, como es en el caso del gabinete, el cual, más de la mitad, es representado por mujeres.

El mandatario, en conjunto con la Secretaría de las Mujeres, arrancó con el programa 'Niñas Adelante', para fortalecer el desarrollo, la autonomía y las oportunidades educativas de niñas y adolescentes.

Alfonso Durazo detalló que el programa contempla una beca de 10 mil pesos, además de un modelo de orientación psicoeducativa dirigido a 250 niñas y adolescentes en una primera etapa y que puedan continuar con sus estudios.

Anunciamos el arranque del modelo de educación psicoeducativa para las beneficiarias de la beca 'Niñas Adelante'; se trata de acompañar a 250 niñas y adolescentes que buscan fortalecer su proyecto de vida y consolidar su permanencia educativa", dijo.

El gobernador de Sonora señaló que este tipo de apoyos son de gran beneficio para las familias e impulsan de forma directa a las niñas y adolescentes que buscan salir adelante. "Agradezco mucho que nos acompañen y que podamos ser testigos de este programa que, sin duda, viene a hacer un parteaguas para Sonora por el desarrollo que le estamos apostando a las niñas", afirmó Durazo Montaño.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres en Sonora, Sheila Hernández Alcaraz, mencionó que el programa busca impulsar el desarrollo integral de niñas y adolescentes, brindándoles herramientas que fortalezcan sus oportunidades educativas y personales.

#Sonora | Encabeza el gobernador de Sonora, @AlfonsoDurazo, el arranque de Niñas Adelante 2026, en conmemoración del día internacional de la mujer uD83DuDE4CuD83DuDFE3 pic.twitter.com/OR6TdSnOtE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui